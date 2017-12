ZDFmediathek als eigenständiger Ausspielkanal im Netz erfolgreich / Jahresbilanz der Onlineangebote (FOTO)

Mainz (ots) -Die ZDF-Online-Angebote haben 2017 durchschnittlich 2,19 MillionenVisits pro Tag erzielt. Damit stieg die Nutzung im Vergleich zumVorjahr um 17 Prozent, obwohl im Gegensatz zu 2016 keine großenSportereignisse stattfanden. Stellt man die Zahlen dem besservergleichbaren Jahr 2015 gegenüber, beträgt der Zuwachs 46 Prozent.Auch im Jahresverlauf zeigt die Nutzungskurve nach oben: Im Novemberund Dezember 2017 verzeichnete die ZDFmediathek täglich über 2,5Millionen Visits. Stärkster Tag war der 24. September 2017(Bundestagswahl) mit 3,59 Millionen Visits.Betrachtet man die Nachrichtenangebote des ZDF (inkl. heute.de undZDFsport.de) gesondert, erzielten diese im Durchschnitt 0,64Millionen tägliche Visits. Mit 1,28 Millionen Visits fand die höchsteTagesnutzung am 12. April 2017 (CL-Spiel: FC Bayern München vs. RealMadrid sowie Anschlag auf BVB-Mannschaftsbus am Vortag) statt,gefolgt vom 24. September 2017 (Bundestagswahl) mit 1,20 MillionenVisits.Insgesamt sehen 31 Prozent der Deutschen gelegentlich live oderzeitversetzt ZDF-Sendungen im Internet (Quelle: ARD/ZDF-Onlinestudie2017). Das entspricht einer Reichweite von 21,8 Millionen Nutzern. 10Prozent bzw. 6,8 Millionen Personen nutzen die Angebote mindestenseinmal pro Woche. Die Abrufe über mobile Geräte nehmen stetig zu -inzwischen erfolgen 49 Prozent der Visits über Smartphones undTablets (2016: 43 Prozent), 14 Prozent über internetfähige TV-Geräte(2016: 9 Prozent).Die nachfolgend genannten Werte zu den Video-Sichtungen beziehensich ausschließlich auf das zweite Halbjahr 2017, da im erstenHalbjahr die Abrufe in der ZDFmediathek-App und auf internetfähigenFernsehgeräten noch nicht erfasst wurden.Das meistgesehene Video war der "heute-show"-Jahresrückblick mit903 Tsd. Sichtungen, gefolgt von der "heute-show"-Ausgabe vom 29.September 2017 mit 839 Tsd. Abrufen. Mit durchschnittlich 783 Tsd.Sichtungen pro Folge war die "heute-show" das erfolgreichsteUnterhaltungs-Format in der ZDFmediathek. "Die Anstalt" erzielte 346Tsd. Sichtungen pro Ausgabe, das "NEO MAGAZIN ROYALE"durchschnittlich 219 Tsd. Abrufe.Im Bereich Fiktion liegen vor allem die Fernsehfilme vorn: Der"Herzkino"-Dreiteiler "Honigfrauen" erzielte im Schnitt 545 Tsd.Sichtungen pro Folge - wobei der dritte Teil mit 615 Tsd. Sichtungendas erfolgreichste fiktionale Abrufvideo im Jahr 2017 war. Regelmäßighohe Abrufzahlen erreichen auch die Erstausstrahlungen derFernsehfilme auf den Regel-Sendeterminen: das "Herzkino" imDurchschnitt 368 Tsd. Sichtungen, der "Fernsehfilm der Woche" 288Tsd. und der "Samstagskrimi" 266 Tsd.Dabei etabliert sich die ZDFmediathek zunehmend als eigenständigerAusspielkanal, der von TV-Ausstrahlungsterminen unabhängig ist. Sowaren beispielsweise alle fünf Folgen der Krimiserie "Springflut"bereits vor der TV-Ausstrahlung online verfügbar. Dieses "BingeWatching"-Angebot wurde rege genutzt: Mit 391 Tsd. Sichtungen proFolge ist "Springflut" in der ZDFmediathek die erfolgreichsteKrimiserie des Jahres. Im Schnitt fanden 56 Prozent der Folgenabrufevor der jeweiligen TV-Ausstrahlung statt.Die ZDF-Nachrichtenvideos erzielten pro Tag im Schnitt 122 Tsd.Abrufe. Unter den Dokumentations- und Reportage-Formaten stand "TerraX" mit durchschnittlich 91 Tsd. Sichtungen pro Folge an der Spitze,gefolgt von "ZDFzeit" mit 80 Tsd. und "37°" mit 79 Tsd. Abrufen. Daserfolgreichste Doku-Video des Jahres war die erste Folge dersechsteiligen "Terra X Europa-Saga" mit 196 Tsd. Sichtungen. DasSport-Online-Angebot punktet vor allem mit Livestreams: Im Jahr 2017wurden im Schnitt pro Tag 400 Tsd. Livestream-Sichtungen gezählt. Mit1,31 Millionen Sichtungen am 2. Juli 2017 (Finale desFußball-Confederations-Cup) wurde ein Spitzenwert erreicht. DieÜbertragung der Ironman-WM aus Hawaii am 14. Oktober 2017, dieexklusiv im Netz zu sehen war, erzielte mit 417 Tsd. Sichtungen diehöchste Nutzung aller Event-Livestreams.Auf den ZDF-YouTube-Kanälen liegen zwei Videos des "NEO MAGAZINROYALE" an der Spitze: Mit 10,3 Millionen Sichtungen ist "GermanySecond" mit Abstand am erfolgreichsten, gefolgt von "POL1Z1STENS0HNa.k.a. Jan Böhmermann - Ich hab Polizei" mit 5,7 MillionenSichtungen. Danach folgen zwei Abrufvideos des "ZDFtivi"-Kanals: "DieMädchen-WG in Italien Tag 1 - Folge 1 in voller Länge" mit 2,05Millionen Sichtungen und "Teletubbies Mini - Babys" mit 1,96Millionen Sichtungen.http://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108,pressedesk@zdf.dePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell