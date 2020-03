Mainz (ots) - In Zeiten der Corona-Krise stehen viele zuhause ungeplant vor der Herausforderung, täglich für die Familie kochen zu müssen. Sternekoch Nelson Müller will unterstützen und bietet einfache Gerichte zum Mitkochen an - mit Zutatenliste, Rezept und Schritt-für-Schritt-Videos. Ab Dienstag, 24. März 2020, ist täglich ab 12.00 Uhr in der ZDFmediathek und bei ZDFbesseresser auf Youtube das Live-on-Tape-Format " Einfach! Täglich! Mitkochen!" mit Nelson Müller zu sehen.Nelson Müller erklärt, wie auch unbedarfte Neulinge zum guten Gericht kommen. Schritt für Schritt führt er Zuschauer zum Ergebnis, jeweils in etwa 20 bis 40 Minuten entsteht ein Gericht. Die benötigten Zutaten sind überschaubar, notwendige Kochutensilien in jeder Küche vorrätig, und schnell geht es auch noch. Müller legt mit Reibekuchen und Apfelmus (mittelschwer) los, es folgt eine leichte Nudelpfanne (ganz einfach).Bei dieser Art des "Corona-Cooking" wird auch das richtige Koch-Verhalten in Viren-Zeiten thematisiert: genügend Abstand halten, auf Sauberkeit achten, vor und nach jedem Arbeitsgang die Hände waschen.In den kommenden zwei Wochen wird täglich um 12.00 Uhr ein neues Koch-Video in der ZDFmediathek und bei youtube.com/ZDFbesseresser als Livestream online gestellt. Kommentare werden direkt beantwortet. Das Video kann später jederzeit abgerufen werden. Auf dem YouTube-Kanal informiert Nelson Müller bereits am Vortag, welches Rezept für den kommenden Tag ansteht, gibt Zutatenlisten heraus und sammelt dazu Fragen und Hinweise der Community.Im September 2019 startete "ZDFzeit" programmbegleitend zu seinen Food-Dokus "ZDFbesseresser" auf YouTube. Der Kanal hat seitdem rund 30.000 Abonnenten gefunden. Sternekoch Nelson Müller und Lebensmittelentwickler Sebastian Lege, bekannt aus den "ZDFzeit"-Dokus "Die Tricks der Lebensmittelindustrie", informieren dort über Wissenswertes zu gutem Essen: Welche Nahrungsmittel sind gesund? Was sind die Geheimnisse bekannter Lebensmittel? Wie lässt sich bereits beim Einkaufen der Umwelt helfen?Das ZDF hatte zuletzt im Januar 2020 zwei neue Folgen von "Nelson Müllers Lebensmittelreport" gesendet. Im Mai 2020 folgt Nelson Müllers "Burger-Check".Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802; Presse -Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/einfachtaeglichmitkochen"ZDFbesseresser" auf YouTube: https://youtube.com/ZDFbesseresser"ZDFzeit" in der ZDFmediathek: https://zeit.zdf.de"Nelson Müllers Lebensmittelreport" in der ZDFmediathek: https://kurz.zdf.de/V0w/https://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4554253OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell