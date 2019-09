Mainz (ots) -150 Jahre ist es her, dass der französische Maler, Grafiker undBildhauer Henri Matisse (1869-1954) geboren wurde. Matisse hat dieKunst des 20. Jahrhunderts nachhaltig geprägt. Zahlreiche Künstlerder Avantgarde ließen sich von seinen unkonventionellen, expressivenBildern inspirieren. ZDFkultur zeigt in Kooperation mit derKunsthalle Mannheim die virtuelle Ausstellung "Inspiration Matisse",zu sehen unter https://digitalekunsthalle.zdf.de.Die digitale Schau gibt schon eine Woche vor Beginn dergleichnamigen Ausstellung in der Kunsthalle Mannheim am 27. September2019 einen exklusiven Ausblick auf die dortige Präsentation. Diesestellt Matisse mit über 130 Gemälden, Plastiken, Keramiken undgrafischen Arbeiten im Kreis seiner Zeitgenossen vor: von denfranzösischen Fauvisten über die deutschen Expressionisten bis zu denSchülern seiner eigenen privaten Malschule in Paris, der "AcadémieMatisse".In der "Digitalen Kunsthalle" bei ZDFkultur können rund dreißigWerke betrachtet werden. Sie liefern einen repräsentativen Einblickin das OEuvre von Matisse und dokumentieren, wie der Franzose vieleheute namenhafte Künstlerkollegen ermutigte, beflügelte,beeinflusste: die Brücke-Maler Ernst Ludwig Kirchner und MaxPechstein etwa, den zeitweise dem Blauen Reiter nahestehenden AugustMacke sowie die Fauvisten Raoul Dufy, André Derain oder GeorgesBraque. Die gezeigten Gemälde und Skulpturen stammen aus Privatbesitzund renommierten Institutionen in den USA und ganz Europa - aus demMetropolitan Museum of Art in New York zum Beispiel, der Tate Modernin London, dem Musée national Picasso und dem Musée de l'Orangerie inParis sowie aus der Fondation Beyeler in Riehen. Schwerpunkte derdigitalen Schau liegen unter anderem auf Matisse als Maler der Frauenund auf seinen skulpturalen Arbeiten.Die "Digitale Kunsthalle", die gemeinsam mit verschiedenen Museenin ganz Deutschland realisiert wird, ist Teil des digitalenKulturraums ZDFkultur, mit dem das ZDF das Verständnis für Kunst undKultur fördert und selbst als Kulturproduzent tätig wird. Eingebettetin die ZDFmediathek bündelt ZDFkultur Inhalte aus unterschiedlichenBereichen wie Literatur, Musik und Kunst - mit interaktivenMöglichkeiten für Nutzerinnen und Nutzer.Ansprechpartnerinnen:Dr. Britta Schröder, schroeder.b@zdf.de, Katharina Rudolph,rudolph.k@zdf.de; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108,pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/zdfkulturZDFkultur in der ZDFmediathek: https://zdfkultur.deZDFkultur bei Facebook: https://facebook.com/ZDFkulturhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell