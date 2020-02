Mainz (ots) - Selfies sind nicht nur ein Instrument der Selbstinszenierung,sondern auch der Selbstvergewisserung. Der niederländische Barockmaler Rembrandtvan Rijn (1606 bis 1669) war ein Meister des Selfies in seinem Metier. Diedigitale Ausstellung "Inside Rembrandt", die ZDFkultur in Kooperation mit demWallraf-Richartz-Museum präsentiert, taucht in das Leben und Schaffen desunermüdlichen Selbstbeobachters ein, zu sehen unterhttps://digitalekunsthalle.zdf.de. Anlässlich des Jahrestages von ZDFkultur am13. Februar 2020 erhält die "Digitale Kunsthalle" mit der Ausstellung "InsideRembrandt" ein neues, optimiertes Design.Die Ausstellung "Inside Rembrandt" gliedert sich in insgesamt sechsThemenbereiche: Auf eine allgemeine Einführung in das kulturelle Klima seinerHeimatstadt Leiden folgt ein Kapitel, das sich dem frühen Rembrandt widmet.Danach begleitet ihn die Schau auf seinem Weg zum Erfolg und rückt seine Kopf-und Charakterstudien in den Fokus. Im Zentrum des folgenden Kapitels stehenmonumentale Dreiviertelfiguren, die Rembrandt auf dem Höhepunkt seiner Karriereschuf, darunter das 1634 entstandene Meisterwerk "Gelehrter im Studierzimmer",das sonst in der Prager Nationalgalerie zu sehen ist. In einem weiteren Raumwird die Werkstatt des Künstlers vorgestellt und abschließend das gerade imSpätwerk wichtige Thema Selbstbildnis beleuchtet. Dieses letzte Kapitel führtdie Vita und die Kunst Rembrandts unmittelbar zusammen: Präsentiert werdenWerke, die ihn in verschiedenen Altersstufen und mit ganz unterschiedlichenGesichtsausdrücken zeigen - vom gewitzten "Selbstbildnis mit weicher Mütze" (um1635) bis zum altersmüde wirkenden "Selbstbildnis mit roter Mütze" (einem um1659 entstandenen Werkstattbild). 1635 zählte Rembrandt zu den bestbezahltenMalern der Niederlande, rund 25 Jahre später war er hoch verschuldet. Doch ob ersich als Grübelnder oder Lachender, als Komödiant oder tragische Figurwiedergab: Stets ging es auch um ein Studium der Affekte.Neben Rembrandts Gemälden, Zeichnungen und Radierungen werden in der AusstellungBilder seiner Schüler, Werkstattmitarbeiter und Kollegen gezeigt, die von derStrahlkraft seines OEuvres zeugen. Im Wallraf-Richartz-Museum in Köln ist"Inside Rembrandt" bis zum 1. März 2020 zu sehen. In der "Digitalen Kunsthalle"von ZDFkultur kann man die Ausstellung noch bis Ende April erleben - alskonzentrierte Version der Kölner Schau, ortsunabhängig und jederzeit.Die "Digitale Kunsthalle" ist Teil des digitalen Kulturraums ZDFkultur, mit demdas ZDF das Verständnis für Kunst und Kultur fördert und selbst alsKulturproduzent tätig wird. Eingebettet in die ZDFmediathek bündelt ZDFkulturInhalte aus unterschiedlichen Bereichen wie Kunst, Literatur und Musik - mitinteraktiven Möglichkeiten für Nutzerinnen und Nutzer.Ansprechpartnerinnen:Dr. Britta Schröder, schroeder.b@zdf.de, Katharina Rudolph,rudolph.k@zdf.de;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfkulturZDFkultur in der ZDFmediathek: https://zdfkultur.deZDFkultur bei Facebook: https://facebook.com/ZDFkulturhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4519763OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell