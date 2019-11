Mainz (ots) -In der neuen Ausgabe von "Das Geheimnis der Bilder" entschlüsselt ZDFkulturGemälde aus dem Besitz der Modernen Galerie des Saarlandmuseums in Saarbrückenunter https://geheimnis-der-bilder.zdf.de/"Geheimnis der Bilder" ist ein interaktives Online-Modul, das dazu einlädt,bedeutende Gemälde aus Museen in ganz Deutschland zu entdecken: Besucherinnenund Besucher erfahren beim Klick auf bestimmte Bildpunkte mehr über Kunstwerkund Künstler, über versteckte Anspielungen und historische Zusammenhänge. DieInhalte werden in Kooperation mit Kuratoren aus den jeweiligen Museenentwickelt. Mit jeder neuen Ausgabe von "Das Geheimnis der Bilder" erweitertsich das Spektrum.So nimmt ZDFkultur gemeinsam mit der Modernen Galerie die rätselhaft schöne undschön rätselhafte Stadtansicht von Lüneburg unter die Lupe, die derdeutsch-amerikanische Künstler Lyonel Feininger 1924 schuf. Hellsichtigeserfahren die Betrachter auch aus Ludwig Meidners Gemälde ApokalyptischeLandschaft (Am Hafenplatz) von 1913, in dem sich die Dynamik einer Stadt zuüberschlagen scheint. Und wie kam eigentlich Max Slevogt dazu, 1901 einenOrang-Utan zu malen? Im selben Jahr entstand Slevogts Porträt der japanischenTänzerin und Schauspielerin Sada Yakko, die auf ihrer Europatournee so manchenKünstler inspirierte. Was der Schriftzug auf der Rückseite des Bildes bedeutet,entschlüsselt ZDFkultur. Insgesamt 16 Werke, darunter auch historischeFotografien, werden in der neuen Ausgabe "Das Geheimnis der Bilder" detektivischerforscht. Sie alle kommen aus den Beständen der Modernen Galerie, in der dasSaarlandmuseum die Kunst des 19. Jahrhunderts bis zur Kunst der Gegenwartpräsentiert.Das "Geheimnis der Bilder", das ZDFkultur in Zusammenarbeit mit verschiedenenMuseen realisiert, ist eines der digitalen Formate, mit denen das ZDF dasVerständnis für Kunst und Kultur fördert und selbst als Kulturproduzent tätigwird. Eingebettet in die ZDFmediathek bündelt ZDFkultur Inhalte ausunterschiedlichen Bereichen wie Literatur, Musik, Reisen, Kunst und Design - mitneuen, interaktiven Möglichkeiten für Nutzerinnen und Nutzer.Ansprechpartnerinnen:Dr. Britta Schröder, schroeder.b@zdf.de, Katharina Rudolph, rudolph.k@zdf.de;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfkulturZDFkultur in der ZDFmediathek: https://zdfkultur.deZDFkultur bei Facebook: https://facebook.com/ZDFkulturhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell