ZDFinfo mit vier neuen Dokus zu Rechtspopulismus und Rechtsextremismus (FOTO)

Mainz (ots) -Vier Erstausstrahlungen aktueller Dokumentationen aus demThemenfeld Rechtspopulismus bis Rechtsextremismus bietet ZDFinfoseinen Zuschauern am Donnerstag, 25. Juli 2019, von 20.15 bis 23.15Uhr. Los geht es um 20.15 Uhr mit dem Film "Die innere Unsicherheit -Wenn Bürger Streife gehen", dem sich ab 21.00 Uhr die Dokumentation"Sachsen zwischen Mauerfall und Rechtspopulismus" anschließt. Ab21.45 Uhr geht es dann um den "Störfall AfD - Das Netz der Rechten",ab 22.30 Uhr gefolgt von "Völkische Siedler - Schattenwelten auf demLand".Das Phänomen selbsternannter Bürgerwehren beleuchtet um 20.15 Uhr"Die innere Unsicherheit - Wenn Bürger Streife gehen". DieDokumentation von Ralph Gladitz und Anna Klühspies zeigt, dass sichhinter dem Begriff "Bürgerwehren" vieles verbergen kann - vonbesorgten Bürgern über reine Netzaktivisten bis hin zu rechtsextremenGewalttätern, die unter Beobachtung des Verfassungsschutzes stehen.ZDF-Autor Thomas Bärsch begibt sich in "Sachsen zwischen Mauerfallund Rechtspopulismus" auf Spurensuche. Hat die CDU-geführteLandesregierung den keimenden Rechtsextremismus jahrzehntelangunterschätzt, wie viele Experten meinen? Die Doku macht sich auf dieSuche nach den verschiedenen Gründen für die Fruststimmung, die vieleSachsen 30 Jahre nach dem Mauerfall ergriffen hat.Die Dokumentation "Störfall AfD - Das Netz der Rechten" beleuchtetöffentliche und nicht öffentliche Aktivitäten in und im Umfeld der"Alternative für Deutschland". Aktuell sitzen 91 Abgeordnete der AfDim Bundestag und bemühen sich um öffentliche Aufmerksamkeit. Zugleichpflegen Teile der Partei ihre Kontakte ins Netzwerk der NeuenRechten. Der Verfassungsschutz erkennt "Anhaltspunkte für eine gegendie freiheitliche demokratische Grundordnung ausgerichtete Politik".Der Film von Nathalie Boegel geht den Fragen nach: Wohin entwickeltsich die AfD? Wer gehört zu ihren Unterstützern? Gibt es eine klareAbgrenzung gegen Rechtsextreme?Sie betreiben ökologischen Landbau, gehen traditionellenHandwerken nach und pflegen altes Brauchtum. Vor allem aber leben sieihre germanisch-völkischen Ideale: "Völkische Siedler -Schattenwelten auf dem Land". Die Dokumentation von Marijke Engel undDetlev Konnerth begibt sich auf die Suche nach den völkischenSiedlern, analysiert deren historische Wurzeln und beschreibt ihrenEinfluss in der aufblühenden rechten Szene von heute.Alle vier Dokumentationen sind in ZDFinfo unter anderem erneut amDonnerstag, 1. August 2019, von 12.45 bis 15.45 Uhr, und am Freitag,23. August 2019, von 9.15 bis 12.15 Uhr zu sehen.