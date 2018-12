ZDFinfo steigert 2018 seinen Marktanteil erneut (FOTO)

Mainz (ots) -ZDFinfo setzt seinen Erfolgskurs 2018 fort und erreicht über dasgesamte Jahr einen Marktanteil von 1,4 Prozent. Gegenüber dem Vorjahrist dies eine Steigerung um 0,2 Prozentpunkte. Die Wissens-Dokus im"Fernsehen zum Mitreden" sind auch bei jüngeren Zuschauern starkgefragt: In der Gruppe der 14- bis 49-Jährigen kommt der Digitalkanalin diesem Jahr ebenfalls auf einen Marktanteil von 1,4 Prozent. Mit403.000 Sichtungen war "Rockerkrieg: Aufstieg der Hells Angels" diemeistgesehene ZDFinfo-Dokumentation in der ZDFmediathek.ZDFinfo-Chef Robert Bachem: "Dieser Erfolg zeigt: LangeDokumentationsstrecken aus Politik, Gesellschaft, Geschichte undWissenschaft sind ein kontinuierlich genutztes Informationsangebot.Auch in der ZDFmediathek wird es vielfach nachgefragt. Den Dialog mitunserem Doku-Publikum intensivieren wir zudem weiter über unsereSocial-Media-Kanäle."Markenkern von ZDFinfo bleibt die Wissensvermittlung. Diese reichtvon "Entscheidende Momente der Geschichte" bis zur "Das war dann malweg"-Reihe über früher allseits bekannte und nun verschwundeneAlltagsdinge, von der zehnteiligen Reihe "Von der Keule zur Rakete -Die Geschichte der Gewalt" bis zu "Feind ist, wer anders denkt - DieGeheimnisse der Stasi", vom Dreiteiler "Die Gen-Revolution" bis zumSechsteiler "Dirty Dollars" über Drogen-, Waffen- und Menschenhandel.Auch mit den Dokumentationen zum politischen Zeitgeschehen, etwa "Öl,Macht und Religion - Saudi-Arabien und der Iran", "Amerikas neueSklaven - Menschenhandel in den USA" oder zuletzt "Die Verschleppten- Kidnapping im Auftrag Erdogans", setzte ZDFinfo in diesem JahrAkzente.Im kommenden Jahr bietet ZDFinfo erneut vielfältigeDoku-Highlights, unter anderem "One Strange Rock", die zehnteiligeNational-Geographic-Reihe mit Hollywood-Schauspieler Will Smith alsPresenter. Die Reihe "Countdown zum Zweiten Weltkrieg" widmet sichmit Blick auf den 80. Jahrestag des Beginns des Zweiten Weltkriegsden Monaten von September 1937 bis September 1939. Der Dreiteiler"Balkan in Flammen" schildert die Geschichte der Balkankriege. ImEuropawahl-Jahr 2019 werden in ZDFinfo zudem "Die sieben größtenGefahren für die EU" erkundet.ZDFinfo erreichte 2017 einen Marktanteil von 1,2 Prozent bei denZuschauern gesamt und 1,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Seitdem Neustart 2011 ist ZDFinfo kontinuierlich gewachsen - von damals0,1 Prozent Jahres-Marktanteil auf heute 1,4 ProzentJahres-Marktanteil.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.dePressemappen ZDFinfo:https://presseportal.zdf.de/pm/zdfinfo-dokus-im-dezember/https://presseportal.zdf.de/pm/geschichts-dokus-in-zdfinfo/https://presseportal.zdf.de/pm/crime-dokus-in-zdfinfo/Senderseite: http://zdfinfo.dehttp://twitter.com/zdfinfohttp://facebook.de/zdfinfoPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell