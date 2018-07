Mainz (ots) -Ereignisse, die bedeutende Folgen für die Weltgeschichte haben,nimmt die Reihe "Entscheidende Momente der Geschichte" in den Blick.Sechs Folgen der französischen Produktion sind an drei Abenden ab20.15 Uhr in ZDFinfo erstmals zu sehen. Los geht es am Dienstag, 17.Juli 2018, 20.15 Uhr, mit der Dokumentation "Die Schlacht derSamurai". Im Jahr 1600 markierte die Schlacht von Sekigahara einenWendepunkt in der japanischen Geschichte: In der sich anschließendenEdo-Zeit erlebte Japan eine über 250-jährige Periode des Friedens.Einen Wendepunkt der europäischen Geschichte stellt "Die Schlacht vonBouvines" dar, an die im Anschluss ab 20.45 Uhr in ZDFinfo die zweiteDoku aus der Reihe "Entscheidende Momente der Geschichte" erinnert:Am 27. Juli 1214 kam es bei der nordfranzösischen Ortschaft Bouvineszu einem kriegerischen Aufeinandertreffen, das den Niedergang desRömisch-Deutschen Reiches und den Aufstieg Frankreichs markierte.Am Mittwoch, 18. Juli 2018, 20.15 Uhr, geht es um einen"Entscheidenden Moment" der jüngeren Zeitgeschichte: "Tschernobyl -Reaktor außer Kontrolle" heißt die Dokumentation, die sich denEreignissen am 26. April 1986 widmet: Die Nuklearkatastrophe imukrainischen Tschernobyl wurde als Super-GAU eingestuft - als größteranzunehmender Unfall, bei dem stärkere Belastungen auftreten als beimschlimmsten Störfall, für den eine technische Anlage ausgelegt wurde.Und gleich im Anschluss folgt ab 20.45 Uhr die Doku "Einstein und dieBombe".Am Freitag, 20. Juli 2018, ist die Antike gefragt: Um 20.15 Uhrsteht "Der Untergang des Römischen Reiches" und um 20.45 Uhr"Alexander der Große - "Größenwahn und Fall" auf demZDFinfo-Programm. Ein anfangs unbedeutendes Ereignis löste vor 1500Jahren eine Kettenreaktion aus, die im Niedergang des RömischenReiches endete. Alexander der Große wiederum wurde 336 vor ChristusKönig von Makedonien und baute in nur elf Jahren ein Weltreich auf.Übersicht über die Sendetermine von "Entscheidende Momente derGeschichte" in ZDFinfo:Dienstag, 17. Juli 2018:20.15 Uhr: Die Schlacht der Samurai20.45 Uhr: Die Schlacht von BouvinesMittwoch, 18. Juli 2018:20.15 Uhr: Tschernobyl - Reaktor außer Kontrolle20.45 Uhr: Einstein und die BombeFreitag, 20. Juli 2018:20.15 Uhr: Der Untergang des Römischen Reiches20.45 Uhr: Alexander der Große - Größenwahn und Fallhttps://presseportal.zdf.de/pm/geschichts-dokus-in-zdfinfo/http://zdfinfo.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFinfohttps://facebook.com/ZDFinfoAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/geschichtePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell