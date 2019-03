Finanztrends Video zu



Mainz (ots) -Erst zehn Folgen an drei Abenden - dann alle Folgen an einem Tag:ZDFinfo präsentiert die zehnteilige Doku-Reihe "One Strange Rock -Unsere Erde" mit Hollywood-Star Will Smith am Montag, 1., Mittwoch,3., und Freitag, 5. April 2019, jeweils ab 20.15 Uhr als deutscheFree-TV-Premiere. Am Freitag, 12. April 2019, ist dieNational-Geographic-Reihe über die Geschichte der Erde in ZDFinfo amStück zu sehen - von 12.45 Uhr bis 20.15 Uhr bieten sich neuePerspektiven auf Polarlichter und Sandstürme, auf Ozeane und Gebirge.Acht Astronauten der NASA schildern, wie sie den Planeten aus dem Allerlebt haben. Moderator Will Smith führt die Zuschauer durch diesebildstarke Erkundung der Welt in ihren mikroskopischen und kosmischenDimensionen. Realisiert wurde die Doku-Reihe vom US-amerikanischenRegisseur Darren Aronofsky.In mehr als 100 Drehwochen haben Aronofsky und sein Team auf sechsKontinenten gedreht und dabei Bilder vom Mikro- und Makrokosmosgeschaffen, die zusammen mit den Aufnahmen aus dem All einen neuen,andersartigen Blick auf die Wunder der Erde ermöglichen. Diewissenschaftlichen Hintergründe, etwa zur Entstehung des Planetenoder des Kreislaufs der Meeres- und Luftströmungen, werden ergänztdurch die menschliche Dimension: das Erleben der Astronauten, dieErfahrungen von Menschen rund um den Globus.Die Sendetermine in der Übersicht:Montag, 1. April 2019, 20.15 Uhr, ZDFinfoOne Strange Rock - Unsere Erde20.15 Uhr: Atem21.00 Uhr: Sturm21.45 Uhr: SchutzMittwoch, 3. April 2019, 20.15 Uhr, ZDFinfoOne Strange Rock - Unsere Erde20.15 Uhr: Ursprung21.00 Uhr: Überleben21.45 Uhr: FluchtFreitag, 5. April 2019, 20.15 Uhr, ZDFinfoOne Strange Rock - Unsere Erde20.15 Uhr: Leben21.00 Uhr: Außerirdische21.45 Uhr: Erwachen22.30 Uhr: HeimatFreitag, 12. April 2019, 12.45 bis 20.15 Uhr, ZDFinfoOne Strange Rock - Unsere ErdeAlle zehn Folgen am Stück