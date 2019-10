ZDFinfo mit neuen Dokus zum Klimawandel (FOTO)

Mainz (ots) -Über Fakten und Auswirkungen des Klimawandels informiert amSamstag, 26. Oktober 2019, 20.15 Uhr, in ZDFinfo die zweiteiligeDokumentation "Klima außer Kontrolle". Eine weitere Dokumentation inErstausstrahlung folgt um 21.45 Uhr: "Die Klima-Detektive - Kampf umdie Zukunft des Planeten". Drei Dokumentationen zum "neuenWaldsterben", zur "Klimakrise auf dem Acker" und zur Klimaforschungfolgen in ZDFinfo im Anschluss ab 23.30 Uhr.Wissenschaftler auf der ganzen Welt sind sich einig: Die globaleErwärmung ist menschengemacht, und der Klimawandel findet bereitsstatt. Vermehrte Stürme, Überschwemmungen, Waldbrände und dersteigende Meeresspiegel zählen zu den Folgen. Bereits jetzt lässt derKlimawandel Ökosysteme wie das Great Barrier Reef sterben,Küstenregionen versinken, Gletscher schmelzen und Wälder brennen. DieDokumentation "Klima außer Kontrolle - Die Fakten" schildert ab 20.15Uhr, wie der von der Wissenschaft erforschte Treibhauseffekt aufimmer neuen Klimagipfeln der UN verhandelt wird. Doch die Menge derausgestoßenen Treibhausgase sinkt nicht, sondern steigt unvermindertan, während die Wälder vor allem in den Tropen großflächig abgeholztwerden.In der zweiten Folge der Dokumentation von Serena Davies, "Klimaaußer Kontrolle - Auswirkungen und Strategien", ist ab 21.00 Uhr inZDFinfo zu sehen, wie Computermodelle die Folgen einer globalenErwärmung von zwei Grad Celsius und mehr berechnen. Sie zeigen fataleFolgen für die Landwirtschaft, vor allem in Entwicklungsländern. AuchKüstenregionen sind stark gefährdet. Um die Erderwärmung - wie beimPariser Klimagipfel 2015 beschlossen - unter 1,5 Grad Celsius zuhalten, genügt es nicht mehr, nur die Emissionen zu begrenzen. Esgilt auch möglichst viel CO2 wieder aus der Luft herauszuholen -dabei könnten Wälder helfen.Die Vorboten und Zeichen des Klimawandels einschätzen und diekomplexe Klimaforschung erklären - das unternimmt ab 21.45 Uhr der113-minütige Film "Die Klima-Detektive - Kampf um die Zukunft desPlaneten". Von der Entdeckung klimatischer Phänomene und derenAuswirkungen auf die Erde bis zur Aufschlüsselung der messbaren Datenund Fakten nimmt der Film von Doug Hamilton (Originaltitel: "Decodingthe Weather Machine") die Zuschauer mit auf eine Erkundung der"Wetter- und Klimamaschine" und des Klimawandels.Die zwei "Klima außer Kontrolle"-Dokus und den"Klima-Detektive"-Film sendet ZDFinfo erneut am Freitag, 1. November2019, von 14.00 bis 17.15 Uhr.Der Klima-Abend am Samstag, 26. Oktober 2019, in ZDFinfo in derÜbersicht: 20.15 Uhr: Klima außer Kontrolle - Die Fakten 21.00 Uhr:Klima außer Kontrolle - Auswirkungen und Strategien 21.45 Uhr: DieKlima-Detektive - Kampf um die Zukunft des Planeten 23.30 Uhr: planete.: Das neue Waldsterben 24.00 Uhr: planet e.: Bauern im Hitzestress- Klimakrise auf dem Acker 0.30 Uhr: Terra X: Das Wetter - Auf denSpuren der KlimaforschungAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/klimaZDFmediathek:https://zdf.de/dokumentation/zdfzeit/klima-ausser-kontrolle-100.htmlhttps://twitter.com/ZDFinfohttps://facebook.com/ZDFinfohttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell