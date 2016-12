ZDFinfo, kurzfristiges Programmänderung / Mainz, 30. Dezember 2016

Mainz (ots) -Woche 01/17Montag, 02.01.Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten:5.45 ZDF-HistoryBerühmte Tote der GeschichteDeutschland 2016ZDF-History: Die zwei Leben der Grace Kelly um 5.45 Uhr - entfällt!6.30 ZDF-HistoryElly Beinhorn - Die Dokumentation7.15 Silicon ValleyDie Geschichte der "Fairchild Eight"USA 20137.55 Silicon ValleyVom Halbleiter zum MikroprozessorUSA 20138.45 Die Facebook-StoryMark Zuckerberg: Das wahre Gesicht hinter Facebook9.25 Die Scheinwelt von Facebook & Co.Das Geschäft mit gekauften Likes10.10 Generation LikeTeenager in Sozialen NetzwerkenUSA 201610.55 DSKNECTD - Vernetzt und doch einsam?Großbritannien 201411.40 Tod eines Internet-AktivistenDie Aaron Swartz-StoryUSA 201413.25 Hacker, Freaks und FunktionäreDer Chaos Computer ClubDeutschland 201614.10 Videospiele - Revolution einer GenerationSchweiz 201514.50 Atari: Game OverDas größte Geheimnis der Spiele-Industrie15.40 World of Warcraft - Geschichte eines Kult-SpielsDeutschland 201516.25 Hasskommentare und falsche LikesManipulation im Netz17.10 Game of DronesDie Multicopter-RevolutionDeutschland 201617.55 Schöne neue WeltWie Silicon Valley unsere Zukunft bestimmtDeutschland/USA 201618.55 Die Microsoft-StoryComputerpionier Bill GatesDeutschland 201219.35 Die Facebook-StoryMark Zuckerberg: Das wahre Gesicht hinter Facebook20.20 Weltmacht GoogleWie ein Konzern unser Leben beeinflusstDeutschland 201521.05 KillerspieleDer Streit beginntDeutschland 201621.50 KillerspieleDer Streit eskaliertDeutschland 201622.30 DSKNECTD - Vernetzt und doch einsam?Großbritannien 201423.15 Game of DronesDie Multicopter-RevolutionDeutschland 201623.55 Ich weiß, wer du bistAuf dem Weg zur allsehenden Gesellschaft0.40 Schöne neue WeltWie Silicon Valley unsere Zukunft bestimmtDeutschland/USA 20161.40 Die Roboter-RevolutionWie Computer uns arbeitslos machenGroßbritannien 20152.10 Silicon ValleyDie Geschichte der "Fairchild Eight"USA 20132.50 Videospiele - Revolution einer GenerationSchweiz 20153.35 Atari: Game OverDas größte Geheimnis der Spiele-Industrie4.20 Rebellen im InternetDie Anonymous-StoryUSA 2012Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell