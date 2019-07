ZDFinfo, kurzfristigen Programmänderung / Mainz, 19. Juli 2019

Mainz (ots) -Woche 30/19Samstag, 20.07.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:10.10 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress10.15 Mördern auf der SpurCold CasesDeutschland 2016( weiterer Ablauf ab 10.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Programmänderung beachten:12.00 MörderjagdTod einer Familie"Mörderjagd: Tod in San Francisco" entfällt( weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:22.10 Ermittler!Schauplatz BerlinDeutschland 201922.40 Ermittler!Frauen im VisierDeutschland 201923.05 Die Geheimnisse der TotenDer Fund im SeeDeutschland 201823.50 TäterjagdDer Fall Nelly Crémel0.35 TäterjagdDer Fall Marina Ciampi1.20 TäterjagdDer Fall Karine Schaaff2.05 ErbarmungslosJoanne Dennehy - Frau ohne GewissenDeutschland 20182.50 Inside The Criminal MindSerienkiller3.35 Inside The Criminal MindGangster-Bosse4.20 Charles Manson - Sektenführer und MassenmörderWoche 30/19Sonntag, 21.07.Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:9.10 ZDF.reportageVorsicht, Ladendiebe!Einzelhändler schlagen AlarmDeutschland 2018( weiterer Ablauf ab 9.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:14.20 Fatale ErfindungenDie großen Irrtümer des Nobel-KomiteesDeutschland 201715.05 Geniale RivalenSchusswaffen - Colt gegen WessonUSA 2016( weiterer Ablauf ab 15.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:20.55 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der GewaltKraft der ZerstörungDeutschland 201721.40 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der GewaltSchneller als der GegnerDeutschland 201722.25 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der GewaltNahkampfDeutschland 201723.05 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der GewaltTödliche TechnikDeutschland 201723.50 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der GewaltDistanzwaffenDeutschland 20170.35 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der GewaltZivilisten im FadenkreuzDeutschland 20171.20 Fatale ErfindungenDie großen Irrtümer des Nobel-KomiteesDeutschland 20172.05 Geniale RivalenSchusswaffen - Colt gegen WessonUSA 20162.45 Deadly Intelligence - Wissenschaftler im FadenkreuzMysteriöse Strahlenwaffe3.30 Deadly Intelligence - Wissenschaftler im FadenkreuzEine Super-Kanone für Saddam Hussein4.10 Spuren des KriegesHiroshima 1945Frankreich 20144.55 Spuren des KriegesNormandie 1944Frankreich 2014Woche 30/19Montag, 22.07.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.40 ZDF-History"Warschau '44" - Die DokumentationDeutschland 20156.25 Die Wahrheit über den HolocaustGhetto7.10 Die Wahrheit über den HolocaustDeportation7.53 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress7.55 "Brennt Paris?" - Kampf gegen Hitlers BefehlFrankreich 20128.55 ZDF.reportageVorsicht, Ladendiebe!Einzelhändler schlagen AlarmDeutschland 20189.25 ZDF.reportageDemos, Fußball und RandaleBereitschaftspolizei am LimitDeutschland 20199.55 Achtung Polizei! - Willkür, Pannen, PersonalnotDeutschland 201810.40 Die Geheimnisse der TotenRechtsmedizin auf TäterjagdDeutschland 2016( weiterer Ablauf ab 11.30 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:23.55 ZDFzeitSuperbauten der Geschichte: KremlDeutschland 20180.40 heute journal1.10 Terra XWelt der MumienDeutschland 20141.50 Terra XMord am Hof des PharaoDie Verschwörung um Ramses III.2.35 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDas Geheimnis der MoorleichenGroßbritannien 20173.20 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDas Geheimnis des WikingergrabsGroßbritannien 20184.05 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDie Kupferrolle vom Toten MeerGroßbritannien 2016( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )Woche 30/19Mittwoch, 24.07.Bitte Programmänderung beachten:12.15 Belfast - Die gute neue Zeit"Täterjagd: Der Fall Karine Schaaff" entfällt( weiterer Ablauf ab 13.00 Uhr wie vorgesehen )Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell