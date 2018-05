ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 9. Mai 2018

Mainz (ots) -Woche 19/18Donnerstag, 10.05.Beginnzeitkorrekturen:6.10 ZDF.reportageUrlauber in SeenotPannenhelfer auf dem WasserDeutschland 20146.40 ZDF.reportageKreuzfahrt XXLUnterwegs auf dem größten Schiff der WeltDeutschland 20177.10 ZDF.reportageKreuzfahrt XXLFreizeitstress in der KaribikDeutschland 20177.40 Feriencheck: LissabonPaläste, Parks und MonsterwellenDeutschland 20178.25 Mallorca - Alarm am BallermannPartypolizei, Luxusurlaub und die Schattenseiten9.10 ZDF.reportageMallorca vor dem KollapsAnsturm auf die UrlaubsinselDeutschland 2017(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Beginnzeitkorrekturen:21.40 Amazon - gnadenlos erfolgreichDeutschland 201722.25 ZDFzeitDas Lidl-ImperiumDer Discounter im Qualitäts-CheckDeutschland 201723.10 ZDFzeitDie Tricks der LebensmittelindustrieTurbo-Salami, Tütensuppen & Co.Deutschland 201723.55 ZDFzeitDie Tricks der LebensmittelindustrieBackwaren, Fruchtsäfte & Co.Deutschland 20180.35 Rivalen: Pepsi und Coca-ColaFrankreich 20141.20 Abzocke KaffeefahrtEingeladen und ausgenommenDeutschland 20162.05 Der EnkeltrickDas organisierte Verbrechen am TelefonDeutschland 20172.50 Tatort TelefonBei Anruf AbzockeDeutschland 20173.30 Die Subway-FalleFalsche Versprechen des Sandwich-Giganten4.15 Rotes Gold - Die Geheimnisse der TomatenindustrieFrankreich 20184.55 ZDF.reportageKlagen über KlagenVerwaltungsgerichte am LimitDeutschland 2018Freitag, 11.05.Beginnzeitkorrekturen:17.20 Die Geschichte der RAFDie dritte Generation und das Ende der RAFDeutschland 201418.05 Der Fall Susanne AlbrechtDie vielen Leben einer RAF-TerroristinDeutschland 201718.50 DespotenMussolini - Ikone des FaschismusGroßbritannien 201519.35 DespotenKim Jong Il - Dynastie des TeufelsGroßbritannien 2015(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Beginnzeitkorrekturen:22.25 Despot Housewives - Die Frauen der DiktatorenGenossin Nummer einsDeutschland 201623.10 ZDF-HistoryStalin - Der rote ZarDeutschland 201723.55 ZDF-HistoryGefangen im Kreml - Die russischen First LadiesDeutschland 20180.40 heute journal1.05 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der GewaltNahkampfDeutschland 20171.50 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der GewaltDistanzwaffenDeutschland 20172.35 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der GewaltAngriff aus der LuftDeutschland 20173.15 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der GewaltKrieg zur SeeDeutschland 20174.00 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der GewaltSchneller als der GegnerDeutschland 2017(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Woche 22/18Donnerstag, 31.05.Bitte Programmänderung beachten:14.30 Loch Ness - Mythos auf dem PrüfstandDeutschland 2015"ZDF-History: Das Geheimnis von Loch Ness" entfällt( weiterer Ablauf ab 15.15 Uhr wie vorgesehen )Woche 23/18Montag, 04.06.Bitte Programmänderung beachten:14.15 Loch Ness - Mythos auf dem PrüfstandDeutschland 2015"ZDF-History: Das Geheimnis von Loch Ness" entfällt( weiterer Ablauf ab 15.00 Uhr wie vorgesehen )Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell