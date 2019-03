ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 8. März 2019

Finanztrends Video zu



Mainz (ots) -Woche 11/19Samstag, 09.03.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:6.25 Feindbild PolizeiPöbeleien und Angriffe auf Beamte7.10 Polizei im EinsatzJagd auf SchulschwänzerDeutschland 20167.55 SchnäppchenjagdVerloren, verpfändet, versteigertDeutschland 20168.40 Die TrödelprofisDie Deko muss raus9.10 ZDFzeitWie gerecht ist Deutschland?Der große Vermögens-CheckDeutschland 20179.53 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress9.55 ZDFzeitDas verdient DeutschlandDer große Gehälter-VergleichDeutschland 201810.40 Raser, Rowdies, Rotlichtsünder!Mit der Verkehrspolizei im Einsatz11.25 Tödliche Rennen - Viel PS und keine Skrupel12.10 37°Die PfandjägerWarum Menschen Flaschen sammelnDeutschland 201812.40 Polizei im Einsatz - Brennpunkt KölnbergDeutschland 201413.25 ZDFzeitArme Stadt, reiche StadtWo die Armut wohntDeutschland 201914.10 37°Wo andere wegsehenÄrzte im Einsatz für ObdachloseDeutschland 201914.40 Wie der letzte Penner? - Obdachlos in DeutschlandDeutschland 2016( weiterer Ablauf ab 15.30 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:4.55 heute-showWoche 11/19Sonntag, 10.03.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.35 Knast in DeutschlandHerz, Schmerz, SühneDeutschland 20176.20 Senioren hinter GitternDeutschland 20187.05 Jung im KnastGeburtstag hinter GitternDeutschland 20167.50 Hard Time - Knast in VegasGefängnismütter8.35 Knast in Texas - Fünf Tage im Bexar County Jail9.20 Ein Land erschießt sich selbstAmerikas tödliche Liebe zu den WaffenDeutschland 20139.48 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress9.50 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDie Skelette von YorkGroßbritannien 201710.35 Aufgedeckt: Geheimnisse des AltertumsBlackbeards SchiffGroßbritannien 201411.20 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDie zehn PlagenGroßbritannien 201712.05 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDie Suche nach AtlantisGroßbritannien 201612.50 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDer Garten EdenGroßbritannien 201713.35 Ägypten von obenDas Tal der PyramidenGroßbritannien 201114.20 Ägypten von obenDie versunkenen StädteGroßbritannien 201115.05 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDie verlorenen Schätze NinivesGroßbritannien 201815.50 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteKönig Salomos sagenhafter ReichtumGroßbritannien 201816.40 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDas Geheimnis des WikingergrabsGroßbritannien 201817.25 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDas Geheimnis der MoorleichenGroßbritannien 201718.10 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDie Toten von StonehengeGroßbritannien 201718.55 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDer geheimnisvolle PharaoGroßbritannien 2018( weiterer Ablauf ab 19.40 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:20.55 Terra XQatna - Entdeckung in der KönigsgruftDeutschland 200921.40 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteÄgyptens verlorene PrinzessinGroßbritannien 201822.25 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteÄgyptens Tiere der UnterweltGroßbritannien 201823.10 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDas Geheimnis um Tutanchamuns GrabGroßbritannien 201623.55 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDie verlorenen Schätze NinivesGroßbritannien 20180.40 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDie Kupferrolle vom Toten MeerGroßbritannien 20161.25 Ägypten von obenDas Tal der PyramidenGroßbritannien 20112.05 Ägypten von obenDie versunkenen StädteGroßbritannien 20112.50 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDer geheimnisvolle PharaoGroßbritannien 20183.35 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteKönig Salomos sagenhafter ReichtumGroßbritannien 20184.20 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDas Geheimnis des WikingergrabsGroßbritannien 2018Woche 11/19Montag, 11.03.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.05 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDie verlorenen Schätze NinivesGroßbritannien 20185.50 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDie Toten von StonehengeGroßbritannien 2017( weiterer Ablauf ab 6.30 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 Die SSHimmlers Wahn22.25 Die SSTotenkopf23.05 Die SSDie Waffen-SS23.50 Die SSMythos Odessa0.35 heute journal1.00 Böse BautenHitlers Architektur - Eine Spurensuche in BerlinDeutschland 20131.45 Böse BautenHitlers Architektur im Schatten der AlpenDeutschland 20162.30 Böse BautenHitlers Architektur - Spuren vom Westwall bis zur AutobahnDeutschland 20173.15 Böse BautenHitlers Architektur an Nord- und OstseeDeutschland 20183.55 Böse BautenHitlers Architektur - Spurensuche in München und NürnbergDeutschland 20154.40 Die Jahreschronik des Dritten Reichs1933 bis 1935: GleichschaltungDeutschland 2008Woche 12/19Samstag, 16.03.Bitte Programmänderung beachten:12.00 ZDF-HistoryGroße Kriminalfälle - ZDF-HistoryGroße Kriminalfälle - Dem Täter auf der SpurDeutschland 2018"ZDF-History: Die großen Kriminalfälle der Geschichte" entfällt( weiterer Ablauf 12.45 Uhr wie vorgesehen )Dienstag, 19.03.Bitte Programmänderung beachten:8.30 Protokoll eines VerbrechensDer Doppelmord von FlonheimDeutschland 2012"ZDF-History: Die großen Kriminalfälle der Geschichte" entfällt( weiterer Ablauf 9.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Programmänderung beachten:13.45 ZDF-HistoryDie großen Rätsel der ArchäologieDeutschland 2012"ZDF-History: Alexander der Große - Der Superstar der Antike"entfällt( weiterer Ablauf 14.15 Uhr wie vorgesehen )Freitag, 22.03.Bitte Programmänderungen beachten:15.15 ZDF-HistoryRoms Rache - Die Schlacht im HarzDeutschland 2011"ZDF-History: Henker, Hexen und Vampire - Die Geschichte derUnheimlichen" entfällt( weiterer Ablauf 15.45 Uhr wie vorgesehen )