ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 8. Juni 2017

Mainz (ots) -Woche 23/17Freitag, 09.06.Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten:5.40 ZDFzeitGeheimes DeutschlandDeutschland 20126.25 ZDFzeitAuf der Jagd nach verlorenen SchätzenDeutschland 20127.10 Die geheimen Bunker der DDR und der SchweizDeutschland 20057.55 auslandsjournalDeutschland 20178.23 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.25 auslandsjournal - die dokuHebron - Die zerrissene Stadt50 Jahre nach dem Sechstagekrieg"ZDF.reportage: GSG 9 - Training für Personenschützer" um 8.15 Uhrentfällt9.10 An vorderster Front - Krieg gegen den IS10.10 Krieger - Für Vaterland und Ehre?10.55 ZDF-HistoryPersonenschützerDeutschland 201611.40 ZDF-HistoryDeutsche Reporter an der FrontDeutschland 201412.25 ZDF-HistoryMythos SöldnerDeutschland 2014"ZDF-History: 3000 Jahre Schlachtfeld Deutschland" um 12.15 Uhrentfällt13.10 Katastrophen, die Geschichte machtenDie VarusschlachtKanada 201313.55 ZDF-HistoryRoms Rache - Die Schlacht im HarzDeutschland 201114.20 Momente der Geschichte IIWendepunkte - Von Chlodwig bis zum Manifest der BauernDeutschland 201515.10 Katastrophen, die Geschichte machtenDie Entscheidungsschlacht von MoskauKanada 201315.50 Katastrophen, die Geschichte machtenDer unbekannte VulkanausbruchKanada 201316.35 Katastrophen, die Geschichte machtenDas Erdbeben von LissabonKanada 201317.20 Katastrophen, die Geschichte machtenDer Hurrikan von GalvestonKanada 2013( weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 Geheimnisse des "Dritten Reichs"Hitlers FamilieDeutschland 201122.25 Geheimnisse des "Dritten Reichs"Hitler und das GeldDeutschland 2011( weiterer Ablauf ab 23.10 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:1.05 Böse BautenHitlers Architektur - Eine Spurensuche in Berlin( weiterer Ablauf ab 1.50 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:3.15 Zeichen des Bösen - Die Runen der SSDeutschland 20164.00 ZDF-HistoryDie größten Abenteurer der GeschichteDeutschland 2013( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )Woche 24/17Mittwoch, 14.06.Bitte Programmänderung beachten:20.15 Trumps Weg an die MachtUSA 2017Im Netz der Lügen um 20.15 Uhr - entfällt!(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Woche 25/17Dienstag, 20.06.Bitte Programmänderung beachten:3.15 NSU privatInnenansichten einer TerrorzelleDeutschland 2015Im Netz der Lügen um 03.15 Uhr - entfällt!(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell