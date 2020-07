ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 8. Juli 2020

Mainz (ots) -Woche 28/20 Donnerstag, 09.07.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:7.35 ZDF.reportage Die Trucker Volle Ladung Stress Deutschland 20208.05 ZDF.reportage Die Trucker Tag und Nacht auf Achse Deutschland 20208.35 ZDF.reportage Die Müllhelden Transportieren, Sortieren, Kontrollieren Deutschland 20199.05 Die Logistikprofis vom Flughafen Deutschland 20189.50 Mängel an allen Fronten - Was bei der Bundeswehr schiefläuft Deutschland 202010.35 Fremdenlegion - Die härteste Elitetruppe der Welt Deutschland 201711.20 Alte Bündnisse - neue Bedrohungen Deutschlands Rolle in der NATO und der Welt Polen/Frankreich 201912.05 Leschs Kosmos Fische - mehr als nur fette Beute Deutschland 201812.35 Leschs Kosmos Mahlzeit! Die Macht der Manipulation Deutschland 201513.00 Leschs Kosmos Ernährungstrends: Wie gesund sind Low, Slow & No Deutschland 201913.35 Falsche Versprechen? So lassen wir uns manipulieren Deutschland 201814.20 Amazon - gnadenlos erfolgreich Deutschland 201715.00 Achtung Ebay - Die Tricks der Betrüger Deutschland 201915.50 Die Wahrheit hinter der Quote Deutschland 202016.30 Grüne Versprechen - Wie Verbraucher getäuscht werden Deutschland 201917.20 ZDFzoom Der wahre Preis für den perfekten Apfel Deutschland 2018 (weiter im Ablauf) Beginnzeitkorrekturen:22.25 Mysterien des Weltalls Gibt es Paralleluniversen? Mit Morgan Freeman USA 201023.05 Mysterien des Weltalls Gibt es ein Leben nach dem Tod? Mit Morgan Freeman USA 201023.50 Mysterien des Weltalls Das Gottesteilchen Mit Morgan Freeman USA 20130.35 heute journal1.05 Mysterien des Weltalls Das ewige Leben Mit Morgan Freeman USA 20161.45 Mysterien des Weltalls Der große Bruder Mit Morgan Freeman USA 20162.20 Mysterien des Weltalls Die verborgene Macht Mit Morgan Freeman USA 20163.00 Mysterien des Weltalls Gibt es ein Schattenuniversum? Mit Morgan Freeman USA 20143.45 Mysterien des Weltalls Was ist Zeit? Mit Morgan Freeman USA 2010(weiter im Ablauf)Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/105413/4646805OTS: ZDFinfoOriginal-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell