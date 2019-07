ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 8. Juli 2019

Mainz (ots) -Woche 28/19Dienstag, 09.07.Bitte Programmänderungen neue Beginnzeiten und Beginnzeitkorrekturenbeachten:5.35 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der GewaltDistanzwaffenDeutschland 2017Tödliche Wissenschaft - Chemische und biologische Waffen um 05.30Uhr - entfällt!6.20 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der GewaltKraft der ZerstörungDeutschland 2017Tödliche Wissenschaft - Chemische und biologische Waffen um 06.15Uhr - entfällt!7.05 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der GewaltTödliche TechnikDeutschland 2017Superbauten der Geschichte - Der Reichstag um 07.00 Uhr -entfällt!7.50 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der GewaltZivilisten im FadenkreuzDeutschland 2017Superbauten der Geschichte - Kreml um 07.45 Uhr - entfällt!8.35 TäterjagdDer Fall Dominique Aubry9.20 TäterjagdDer Fall Farid Ouzzane10.05 TäterjagdDer Fall Laetitia Perrais10.50 TäterjagdDer Fall Marie-Jeanne Meyer11.35 Mördern auf der SpurDer SerienkillerDeutschland 201612.05 Mördern auf der SpurTriebtäter in DeutschlandDeutschland 201612.35 Mördern auf der SpurVerräterische DNADeutschland 201613.05 ZDF-HistoryFirst Ladies - Die sanfte Macht im Weißen HausNiederlande 201913.50 ZDF-HistoryRoms Rache - Die Schlacht im HarzDeutschland 201114.15 Terra XSturm über EuropaKimbern und TeutonenDeutschland 200215.00 Terra XSturm über EuropaVarusschlacht und GotensagaDeutschland 200215.45 Terra XSturm über EuropaDer Kampf um RomDeutschland 200216.30 Terra XSturm über EuropaDie Erben des ImperiumsDeutschland 200217.15 ZDF-HistoryDie verlorene Stadt der GladiatorenDeutschland 201618.00 GladiatorenKampfmaschinen der Antike(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Programmänderungen, neue Beginnzeiten und Beginnzeitkorrekturen:20.55 Leschs KosmosBakterien außer Kontrolle? Der Mikrokosmos rüstet aufDeutschland 201521.25 Leschs KosmosFremdgesteuert - die Macht der ErinnerungDeutschland 201821.55 Leschs KosmosUngelogen! Die Wahrheit hinter der LügeDeutschland 201922.25 Mysterien des WeltallsDas UnbewussteMit Morgan FreemanUSA 201023.15 Mysterien des WeltallsGut gegen BöseMit Morgan FreemanUSA 201023.50 Mysterien des WeltallsGibt es Glück?Mit Morgan FreemanUSA 20140.35 heute journal1.00 GladiatorenKampfmaschinen der Antike1.45 Terra XSturm über EuropaKimbern und TeutonenDeutschland 20022.30 Terra XSturm über EuropaVarusschlacht und GotensagaDeutschland 20023.15 Terra XSturm über EuropaDie Erben des ImperiumsDeutschland 20024.00 Terra XSturm über EuropaDer Kampf um RomDeutschland 20024.40 ZDF-HistoryDie verlorene Stadt der GladiatorenDeutschland 2016Ursprung der Technik um 04.45 Uhr - entfällt!__________________________________________________________________Mittwoch, 10.07.Programmänderungen, neue Beginnzeiten:5.25 Wunderbare WeltHightech der AntikeErfindungen zwischen Tiber und Tigris6.15 Rätselhafte Tote - Der Mann aus dem EisDeutschland 20147.00 Todesfalle Hochhaus - Der Brand im Grenfell-TowerDeutschland 2018Entführung aus dem Vatikan - Der Fall Emanuela Orlandi um 07.00 Uhr- entfällt!7.45 Im Niemandsland - Was Korea teilt(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Programmänderungen und neue Beginnzeiten:12.45 Momente der Geschichte IIEntscheidende SchlachtenDeutschland 201513.30 Die Toten von WaterlooAuf den Spuren der JahrhundertschlachtGroßbritannien 2017Ziemlich beste Nachbarn - mit Michael Kessler um 13.30 Uhr -entfällt!14.15 ZDF-History3000 Jahre Schlachtfeld DeutschlandDeutschland 2016Schätze der Geschichte - Krieg und Frieden um 14.15 Uhr - entfällt!15.00 Spuren des KriegesNormandie 1944Frankreich 2014Schätze der Geschichte - Dinos und Legenden um 15.00 Uhr - entfällt!(weiter im Ablauf wie vorgesehen)_____________________________________________________________________Donnerstag, 11.07.Programmänderungen:5.30 ZDFzeitDer große Bahn-CheckDeutschland 2016Arme Stadt, reiche Stadt um 05.30 Uhr - entfällt!6.15 planet e.: Volle Fahrt aufs AbstellgleisÜber das Verschwinden der GüterzügeDeutschland 2019Das verdient Deutschland um 06.15 Uhr - entfällt!06.40 Ausgedieselt - Autofahrer zahlen die ZecheDeutschland 2019Armes reiches München um 07.00 Uhr - entfällt!7.25 ZDFzoomVollgas oder ScheiternAuto-Deutschland unter DruckDeutschland 2019In der Schuldenfalle um 07.45 Uhr - entfällt!08.00 ZDFzoomNächster Halt: Stress im NahverkehrDeutschland 2018Wo die Armut wohnt um 08.30 Uhr - entfällt!08.30 Terra Xpress XXLFälschungen und üble MaschenReiches Bayern, arme Alte um 09.15 Uhr - entfällt!09.15 Terra Xpress XXLSchlummernde ÜberraschungenVergessen im Westen um 10.00 Uhr entfällt!10.00 Terra Xpress XXLHeimtückisch beklaut, was nun?Deutschland 2018Stalking die unterschätzte Gefahr um 10.45 Uhr - entfällt!10.45 ZDF.reportageWie sicher sind unsere Städte?Zwischen echter und gefühlter BedrohungDeutschland 2019(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell