ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 8. August 2019

Mainz (ots) -Woche 32/19Freitag, 09.08.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:11.20 ZDFzeitDeutschland und die FlüchtlingeDie große Bürgermeister-BilanzDeutschland 201912.05 ZDF-HistoryMythos Plattenbau - Wohnträume aus Beton in Ost und WestDeutschland 201912.50 Die Schnitzel-IndustrieDas Geschäft mit Deutschlands Schweinen13.35 ZDFzeitLangnese, Schöller & Co.Der große Eis-Test mit Nelson MüllerDeutschland 201714.20 ZDFzeitWer schlägt McDonald's?Das große Fastfood-Duell mit Nelson MüllerDeutschland 2016( weiterer Ablauf ab 15.00 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:15.50 ZDFzeitNelson Müllers LebensmittelreportWie gut sind Bio-Tomaten, Edel-Rindfleisch & Schokolade?Deutschland 2018( weiterer Ablauf ab 16.30 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:17.20 ZDFzeitDie Tricks der LebensmittelindustrieDeutschland 201618.05 Fake Food - Die Tricks der LebensmittelfälscherDeutschland 2019( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:23.10 Rivalen: Lady Diana und Elizabeth II.Frankreich 201623.55 ZDFzeitCamilla, Kate und Meghan - drei Herzoginnen für die KroneDeutschland/Großbritannien 20190.40 heute journal1.10 Mysterien des MittelaltersDie Skelette von Lewes1.55 Mysterien des MittelaltersDer Kreuzzug gegen die Katharer2.40 Die InquisitionTempler und KatharerGroßbritannien 20143.25 Die InquisitionKetzerverfolgung in SpanienGroßbritannien 20144.05 Die InquisitionHäretiker in EnglandGroßbritannien 20144.50 Die InquisitionHexenjagdGroßbritannien 2014Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell