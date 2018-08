ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 8. August 2018

Mainz (ots) -Woche 32/18Donnerstag, 09.08.Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:5.35 Dem Tod auf der Spur - Die Männer vom KriminaldauerdienstDeutschland 2017( weiterer Ablauf ab 6.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:8.18 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.20 Leben im TodestraktAussage gegen Aussage9.05 Crime and Justice - das Justizsystem der USAAmerika und die Millionenklagen9.50 Die Killer von Long IslandEinwanderer unter GeneralverdachtUSA 201810.35 ZDFzeitMensch Trump!Provokateur, Populist, PräsidentDeutschland/USA 201711.20 ZDFzeitSupermächte - America first?Deutschland 201812.05 Die Trumps - Aus der Pfalz ins Weiße HausGroßbritannien 201712.50 Leschs KosmosMit Vollgas in die Zukunft: Die neue MobilitätDeutschland 201713.20 Leschs KosmosFremdgesteuert: Wie Computer unser Denken übernehmenDeutschland 201613.50 Leschs KosmosDie zweite Schöpfung - Der neue MenschDeutschland 201714.20 Unsere geheimen Vorfahren - Der Fisch in uns15.05 Unsere geheimen Vorfahren - Der Affe in uns15.50 Unsere geheimen Vorfahren - Das Reptil in uns16.35 Geheimnis MenschAlleine im All?Großbritannien 201417.20 Geheimnis MenschHeimatplanet ErdeGroßbritannien 201418.05 Geheimnis MenschDie ZukunftGroßbritannien 2014( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten:23.10 Mysterien des WeltallsHomo sapiens 2.0Mit Morgan FreemanUSA 201023.55 Die vergessenen Vorfahren der MenschheitGroßbritannien 20160.40 heute journal1.05 ZDF spezialDie große Hitze - Verändert der Klimawandel unser Leben?Deutschland 20181.50 Die Amerika-SagaKampf um die Freiheit2.35 Die Amerika-SagaGeburt einer Nation3.20 Die Amerika-SagaDer Weg nach Westen4.00 Die Amerika-SagaAufstieg und Spaltung4.45 Die Amerika-SagaNord gegen SüdFreitag, 10.08.Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten:5.30 Die Amerika-SagaCowboys und Indianer6.15 Die Amerika-SagaEinwanderer und Wolkenkratzer7.00 Die Amerika-SagaÖlbarone und Mafiosi7.45 Die Amerika-SagaPleiten, Sand und Hunger"Die Amerika-Saga: Arsenal der Freiheit" entfällt( weiterer Ablauf ab 8.28 Uhr wie vorgesehen )Woche 33/18Sonntag, 12.08.Bitte Programmänderung beachten:13.00 Projekt Natter - Hitlers letzte WunderwaffeDeutschland 2013"ZDF-History: Hitlers Geheimwaffenchef - Hans Kammler" entfällt( weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen )Montag, 13.08.Bitte Programmänderung beachten:7.15 Komplizen des Bösen1942-1944: Der totale KriegDeutschland 2017"ZDF-History: Hitlers Geheimwaffenchef - Hans Kammler" entfällt( weiterer Ablauf ab 8.00 Uhr wie vorgesehen )Dienstag, 14.08.Bitte Programmänderung beachten:9.15 Terra Xpress XXLLaunisches Wetter"Terra Xpress XXL: Geheimnisse des Himmels" entfällt( weiterer Ablauf ab 10.00 Uhr wie vorgesehen )Donnerstag, 16.08.Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten:7.45 ZDF-HistoryDie zwei Leben des FalcoDeutschland 2018"Hitmakers" entfällt8.28 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.30 Bruce Springsteen - Born in the USA9.45 The true story of Madonna10.30 Deutschlands größte DiscoNachtschicht im "Index"Deutschland 201711.15 Partyszene BerlinSo feiert die Hauptstadt12.00 ZDFzoomEs stinkt! - Dicke Luft in DeutschlandDeutschland 201612.30 ZDFzoomNächster Halt: Stress im NahverkehrDeutschland 201813.00 Die Akte VW - Geschichte eines Skandals14.30 Leschs KosmosFeinstaub & Co: Die Wahrheit über das RisikoDeutschland 201815.00 Deutschland, deine MarkenMercedesDeutschland 2015"ZDF-History: Deutschlands Superreiche" entfällt( weiterer Ablauf ab 15.45 Uhr wie vorgesehen )_____________________________________________________________________Woche 34/18Freitag, 24.08.Bitte Programmänderung und neue Beginnzeit beachten:10.00 Afrikas FlüchtlingeDas Milliardengeschäft der SchleuserGroßbritannien 2018"Goodbye Deutschland - Das zähe Ringen um Abschiebungen" entfällt10.30 Türsteher EuropasWie Afrika Flüchtlinge stoppen sollUganda/Niger/Sudan/Deutschland 201811.15 ZAATARI - Leben im FlüchtlingslagerJordanien 2018"ZDF.reportage: Klagen über Klagen - Verwaltungsgerichte am Limit"entfällt11.45 ZDFzoomAusländer rein? - Der Streit ums EinwanderungsgesetzDeutschland 2018"ZDFzoom: Heimlich über die Grenze - Kampf gegen Schleuser"entfällt12.15 Jagd auf SchleuserBundespolizei im EinsatzDeutschland 2017"Die sieben größten Tricks der Populisten" entfällt( weiterer Ablauf ab 13.00 Uhr wie vorgesehen )Woche 35/18Samstag, 25.08.Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten:6.30 Afrikas FlüchtlingeDas Milliardengeschäft der SchleuserGroßbritannien 2018"Goodbye Deutschland - Das zähe Ringen um Abschiebungen" entfällt7.00 Türsteher EuropasWie Afrika Flüchtlinge stoppen sollUganda/Niger/Sudan/Deutschland 20187.45 ZAATARI - Leben im FlüchtlingslagerJordanien 2018"ZDF.reportage: Klagen über Klagen - Verwaltungsgerichte am Limit"entfällt8.15 Das Geschäft mit der FluchtWer an den Flüchtlingscamps verdient"Die sieben größten Tricks der Populisten" um 8.45 Uhr entfällt9.00 ZDFzoomHeimlich über die GrenzeKampf gegen SchleuserDeutschland 20189.30 ZDF.reportageAbgelehnt und abgeschobenAsylbewerber auf dem Weg zurückDeutschland 2017"ZDF.reportage: Alles koscher? Deutsche Juden verstehen ihr Landnicht mehr" entfällt10.00 ZDFzoomAusländer rein? - Der Streit ums EinwanderungsgesetzDeutschland 2018"ZDF.reportage: Treffpunkt Kiosk - Wo das Herz des Viertelsschlägt" entfällt( weiterer Ablauf ab 10.30 Uhr wie vorgesehen )