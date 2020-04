ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 8. April 2020

Mainz (ots) -Woche 18/20 Freitag, 01.05.Bitte neue Beginnzeiten und Programmergänzung beachten:5.25 Leschs Kosmos Spektakuläre Aussicht - Hausbau auf dem Mond Deutschland 20185.45 Überleben auf dem Mond Deutschland 20186.30 Apollo - Abenteuer Mond USA 20197.45 forum am freitag( weiterer Ablauf ab 8.00 Uhr wie vorgesehen )Woche 21/20 Freitag, 22.05.Bitte Programmänderungen beachten:6.30 ZDFzeit Die Tricks der Lebensmittelindustrie Hackfleisch, Wackelpudding & Co. Deutschland 2019"Special Air Service - Englands geheime Krieger: Einsatz im Golfkrieg" entfällt 7.15 Frontal 21-Dokumentation Die Tricks der Fleischpanscher Wie aus Wasser und Abfall Wurst wird Deutschland 2018"Special Air Service - Englands geheime Krieger: Einsatz in Sierra Leone" entfällt 7.45 forum am freitag( weiterer Ablauf ab 8.00 Uhr wie vorgesehen )Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/105413/4567455OTS: ZDFinfoOriginal-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell