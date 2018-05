ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 7. Mai 2018

Mainz (ots) -Woche 19/18Dienstag, 08.05.Beginnzeitkorrekturen:5.20 Rätselhafte Tote - Das Menschenopfer der InkaDeutschland 20146.05 Angriff der Wikinger6.50 ZDF ExpeditionVersunkene MetropolenBrennpunkt Hattusa - Machtzentrale der Hethiter7.35 ZDF ExpeditionVersunkene MetropolenTatort Tucumé - Pyramidenstadt in Peru8.20 ZDF ExpeditionVersunkene MetropolenOperation Piramesse - Ramses verschollene Megacity9.05 Skandal! Große Affären in DeutschlandDer Fall Nitribitt (1957)Deutschland 20169.50 Skandal! Große Affären in DeutschlandDer Fall Peter GrafDeutschland 201710.35 Giftmördern auf der Spur - Siegeszug der Gerichtsmedizin12.05 Skandal! Große Affären in DeutschlandDer Fall Harry WörzDeutschland 201713.50 ZDF-HistoryDie Fremden kommenDeutschland 201813.25 Countdown zum UntergangDas lange Ende des Zweiten Weltkrieges - Februar 1945Deutschland 201414.10 Countdown zum UntergangDas lange Ende des Zweiten Weltkrieges - März 1945Deutschland 201414.55 Countdown zum UntergangDas lange Ende des Zweiten Weltkrieges - April 1945Deutschland 2014(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Beginnzeitkorrekturen:17.20 Countdown zum UntergangDas lange Ende des Zweiten Weltkrieges - Juli 1945Deutschland 201418.05 DespotenHideki Tojo - Japans Minister des SchreckensGroßbritannien 2015(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Beginnzeitkorrekturen:23.55 ZDF-HistoryDeutschland 1945 von obenDeutschland 20150.40 heute journal1.05 Geheimnisse des KosmosDie Vermessung der Galaxie1.50 Geheimnisse des KosmosDie Suche nach der letzten Grenze2.35 Geheimnisse des UniversumsUnerklärliche PhänomeneDeutschland 20083.20 Geheimnisse des UniversumsÜberleben ohne den MondDeutschland 20094.05 Das Geheimnis des UniversumsEinstein und die RelativitätstheorieDeutschland 2017(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell