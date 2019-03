ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 7. März 2019

Finanztrends Video zu



Mainz (ots) -Woche 10/19Freitag, 08.03.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:12.20 Die TrödelprofisDie Deko muss raus12.50 Die Macht der StasiJagd auf einen StaatsfeindDeutschland 201513.35 Reklame fürs VolkDie bunte Werbewelt der DDRDeutschland 201614.20 ZDF-HistoryGroße Freiheit DDR: Abenteurer hinter der MauerDeutschland 201815.05 Immer bereit - Junge Pioniere in der DDRDeutschland 201515.50 ZDF-HistoryDie Honeckers - Die private GeschichteDeutschland 201716.35 Die schwersten Unglücke der DDRGefährliche Technik vom großen BruderDeutschland 201617.40 Die schwersten Unglücke der DDRSchuld ist nie der SozialismusDeutschland 201618.40 Atommacht Nordkorea - Die Kim-Dynastie( weiterer Ablauf ab 19.30 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:20.55 Gold für Kim - Ein Leben für Nordkoreas FührerDeutschland 201821.40 Mein Besuch in NordkoreaVideo-Tagebuch junger ReisenderDeutschland 201422.25 Geheimakte Kim Jong Un - Nordkoreas rätselhafter Führer23.05 DespotenKim Jong Il - Dynastie des TeufelsGroßbritannien 201523.50 Undercover in Nordkorea - Im Reich des Kim Jong Un( weiterer Ablauf ab 0.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:1.15 Countdown zum Zweiten WeltkriegTäuschung - September bis Dezember 1937Deutschland 20182.00 Countdown zum Zweiten WeltkriegErpressung - Januar bis April 1938Deutschland 20182.45 Countdown zum Zweiten WeltkriegVerrat - Mai bis September 1938Deutschland 20183.30 Countdown zum Zweiten WeltkriegAggression - Oktober 1938 bis März 1939Deutschland 2018( weiterer Ablauf ab 4.15Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:4.55 Projekt Natter - Hitlers letzte WunderwaffeDeutschland 2013Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell