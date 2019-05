ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 6. Mai 2019

Mainz (ots) -Woche 19/19Dienstag, 07.05.Bitte Programmänderungen und Beginnzeitkorrekturen beachten:5.05 Mysterien des WeltallsDie verborgene MachtMit Morgan FreemanUSA 20165.45 Mysterien des WeltallsDie Erde nimmt ihre Wunder zurückMit Morgan FreemanUSA 20166.25 Das Universum - Eine Reise durch Raum und ZeitSupernovaUSA 20107.10 Das Universum - Eine Reise durch Raum und ZeitPlanetenUSA 20107.55 Leschs KosmosSpektakuläre Aussicht - Hausbau auf dem MondDeutschland 20188.30 Das Universum - Eine Reise durch Raum und ZeitDer UrknallUSA 20109.15 So tickt ChinaAnpassen oder versagenGroßbritannien 2015Der Fall Patrick Mackay um 09.15 Uhr - entfällt!10.00 So tickt ChinaIm HochzeitswahnGroßbritannien 2015Der Fall Joanna Dennehy um 10.00 Uhr - entfällt!10.40 So tickt ChinaDas schnelle GeldGroßbritannien 2015Der Fall Peter Moore um 10.45 Uhr - entfällt!11.25 Chinas Marsch nach Westen - Ein Wirtschaftsriese erwachtTäterjagd - Der Fall Pierre und Gabrielle Labrell um 11.30 Uhr -entfällt!12.10 Das vergessene Amerika - Eine Stadt kämpft ums ÜberlebenUSA 2018Täterjagd - Der Fall Ruth Légeret um 12.15 Uhr - entfällt!(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Beginnzeitkorrekturen:0.40 heute journal1.10 Countdown zum UntergangDas lange Ende des Zweiten Weltkrieges - Januar 1945Deutschland 20141.55 Countdown zum UntergangDas lange Ende des Zweiten Weltkrieges - Februar 1945Deutschland 20142.40 Countdown zum UntergangDas lange Ende des Zweiten Weltkrieges - März 1945Deutschland 20143.25 Countdown zum UntergangDas lange Ende des Zweiten Weltkrieges - April 1945Deutschland 20144.10 Countdown zum UntergangDas lange Ende des Zweiten Weltkrieges - Mai 1945Deutschland 20144.55 Countdown zum UntergangDas lange Ende des Zweiten Weltkrieges - Juni 1945Deutschland 2014Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell