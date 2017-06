ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 6. Juni 2017

Mainz (ots) -Woche 23/17Mittwoch, 07.06.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.45 Verschwörungstheorien auf dem Vormarsch6.30 ZDFzeitVorsicht Verschwörung!Offizielle Wahrheiten und was wirklich dahinter stecktDeutschland 20127.05 Volle Kraft voraus - Die Hamburger HafenschlepperHärtetest für Bugsier 8Deutschland 2016( weiterer Ablauf ab 7.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:8.18 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.20 Inside New YorkVerkehr am LimitUSA 20169.05 Müll in der MegacityDie Geschichte New Yorks9.50 Essen vom FließbandIn der Brotfabrik10.35 Street FoodBurger, Burritos und ein dicker BratenUSA/Mexiko/Peru/Argentinien 201611.20 Inside New YorkEssen für die MegacityUSA 2016( weiterer Ablauf ab 12.00 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:21.40 Terra XFaszination UniversumDas Geheimnis der FinsternisDeutschland 2015( weiterer Ablauf ab 22.25 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:1.00 Die Entstehung der ErdeGold aus dem All( weiterer Ablauf ab 1.45 Uhr wie vorgesehen )Woche 23/17Freitag, 09.06.Bitte Programmänderung beachten:12.15 ZDF-History3000 Jahre Schlachtfeld DeutschlandDeutschland 2016"ZDF-History: Mythos Fremdenlegion - Deutsche in FrankreichsDiensten" entfällt( weiterer Ablauf ab 13.00 Uhr wie vorgesehen )Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell