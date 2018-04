ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 6. April 2018

Mainz (ots) -Woche 15/18Samstag, 07.04.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.35 ZDF.reportageHamburger Hafen - Zollkontrolle!Große Pötte, viele VersteckeDeutschland 20146.05 ZDF.reportageDealer, Drängler und VermissteEinsatz im PolizeihubschrauberDeutschland 20146.35 Volle Kraft voraus - Die Hamburger HafenschlepperHärtetest für Bugsier 8Deutschland 2016( weiterer Ablauf ab 7.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:14.20 ZDFzeitNo-Name oder Marke? (1)Der große Lebensmittel-Test mit Nelson MüllerDeutschland 201715.05 ZDFzeitDer große WarentestWie gut sind Fahrrad, Grill & Mückenschutz?Deutschland 201715.50 Rivalen: Adidas und PumaFrankreich 201416.35 ZDFzeitDeutschlands große Clans: Die Aldi-StoryDeutschland 201717.20 ZDFzeitDeutschlands große Clans: Die Otto-Versand-StoryDeutschland 201718.05 ZDFzeitDie Tricks der LebensmittelindustrieDeutschland 201618.50 ZDFzeitNelson Müllers Nudel-CheckWie gut sind Spaghetti, Tortellini & Co.?Deutschland 2018( weiterer Ablauf ab 19.30 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:22.25 ZDFzeitBratwurst, Aufschnitt & Co.- Wie gut sind unsere Wurstwaren?Der große Test mit Nelson MüllerDeutschland 201623.10 ZDFzeitDie Tricks der LebensmittelindustrieBackwaren, Fruchtsäfte & Co.Deutschland 201823.55 Essen vom FließbandIn der Schokoladenfabrik0.40 Essen vom FließbandIn der Molkerei1.25 So schmeckt die ZukunftLebensmittel aus dem Labor2.05 Gesundheitswahn oder Lebensretter?Was steckt hinter Superfood, Detox und Co.?Großbritannien 20162.50 ZDFzeitDeutschlands große Clans: Die Oetker-StoryDeutschland 20163.35 ZDFzeitDeutschlands große Clans: Die Persil-StoryDeutschland 20174.20 Street FoodBurger, Burritos und ein dicker BratenUSA/Mexiko/Peru/Argentinien 2016Woche 15/18Sonntag, 08.04.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.40 Knast in DeutschlandHerz, Schmerz, SühneDeutschland 20176.25 Unschuldig hinter GitternWeggesperrt und abgehakt7.10 Knast in DeutschlandSchuld, Reue, HeimwehDeutschland 20177.55 Crime and Justice - Amerika hinter GitternDeutschland 20178.40 Dem Tod auf der Spur - Die Männer vom KriminaldauerdienstDeutschland 20179.20 ZDF.reportageVorsicht, Taschendiebe!Fahnder im EinsatzDeutschland 20179.53 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress9.55 Krankenakte X - Grenzfälle der WissenschaftÜberlebenskünstlerGroßbritannien 201710.40 Krankenakte X - Grenzfälle der WissenschaftWundersame HeilungGroßbritannien 201711.25 Wunder der WissenschaftBizarre Wolkenlöcher und KillermäuseGroßbritannien 201712.10 Wunder der WissenschaftEchte Drachen und BlutregenGroßbritannien 201712.55 Wunder der WissenschaftMysteriöse Klumpen und winkende SpinnenGroßbritannien 201713.40 Wunder der WissenschaftRiesenwelle und optische TäuschungGroßbritannien 201714.25 Wunder der WissenschaftRollende Spinnen und Seestern-ZerstörerGroßbritannien 201715.10 Wunder der WissenschaftFeuer-Wasserfall und leuchtende HaieGroßbritannien 201716.00 Wunder der WissenschaftFliegende Ziegen und giftige VögelGroßbritannien 201716.45 Wunder der WissenschaftSchleimige Invasion und leuchtendes MoosGroßbritannien 201717.30 Loch Ness - Mythos auf dem PrüfstandDeutschland 201518.10 Bigfoot - Mythos auf dem PrüfstandDeutschland 201518.55 Wunder der WissenschaftExplodierende Felsen und ein Zwilling im KopfGroßbritannien 2015( weiterer Ablauf ab 19.40 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 Wunder der WissenschaftBlutende Gletscher und Tattoos durch BlitzeGroßbritannien 201522.25 Wunder der WissenschaftRätselhafter Rausch und molekulare MusikGroßbritannien 201523.05 Wunder der WissenschaftRettendes Gift und brennende HosenGroßbritannien 201523.50 Mysterien des WeltallsIst Armut erblich?Mit Morgan FreemanUSA 20140.35 Mysterien des WeltallsDer sechste SinnMit Morgan FreemanUSA 20101.20 Mysterien des WeltallsIst Gott eine Idee von Aliens?Mit Morgan FreemanUSA 20142.05 Mysterien des WeltallsLeben wir in der Matrix?Mit Morgan FreemanUSA 20152.50 Mysterien des WeltallsWie bringt man eine Supermacht zu Fall?Mit Morgan FreemanUSA 20143.35 Mysterien des WeltallsDimension XMit Morgan FreemanUSA 20104.20 Mysterien des WeltallsWas ist Realität?Mit Morgan FreemanUSA 2013Woche 15/18Montag, 09.04.Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:11.05 Der Mörder von nebenan - Der Fall Steve WrightGroßbritannien 2015( weiterer Ablauf ab 11.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:19.35 Auf den Spuren der Automafia - Luxuskarossen im VisierDeutschland 2015( weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:1.25 ZDF-HistoryAmerika jagt einen Mörder: Wer erschoss Martin Luther King?Deutschland 2018( weiterer Ablauf ab 2.10 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:4.25 Die Amerika-SagaAufstieg und SpaltungPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell