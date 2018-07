ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 5. Juli 2018

Mainz (ots) -Woche 28/18Mittwoch, 11.07.Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten:20.15 ZDFzoomDie Todesliste des NSUDeutschland im Visier rechter TerroristenDeutschland 2018"auslandsjournal - die doku: Nordkorea zwischen Führerkult undAutoscooter" entfällt20.45 Auf der Spur des rechten TerrorsDie sieben Geheimnisse des NSU"Mein Besuch in Nordkorea: Video-Tagebuch junger Reisender" um21.00 Uhr entfällt21.30 NSU - Der ProzessDie Schuld der Beate ZschäpeDeutschland 201822.15 Geheimes NordkoreaDie sieben Säulen der Macht"Geheimakte Kim Jong Un - Nordkoreas rätselhafter Führer" um 22.30Uhr entfällt23.00 Undercover in Nordkorea - Im Reich des Kim Jong Un"Gold für Kim - Ein Leben für Nordkoreas Führer" um 23.15 Uhrentfällt0.00 Geheimes KatarEin Emirat auf WM-KursDeutschland 20180.45 Geheimes Saudi-ArabienAuf den Spuren des Terrors1.30 Geheimes Saudi-ArabienAuf der Spur des Geldes2.15 Geheimes Saudi-ArabienAufbruch und Unterdrückung3.00 Teheran extrem - Subkultur im GottesstaatFrankreich 20183.45 Jagd auf Öltanker - Piraten am Horn von Afrika4.15 Die Terrormiliz - Der Aufstieg des ISDonnerstag, 12.07.Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten:5.15 Der Kalif des Terrors - Abu Bakr Al-Baghdadi6.00 Geheimes Saudi-ArabienAuf den Spuren des Terrors6.45 Geheimes Saudi-ArabienAuf der Spur des Geldes"Deutsche beim IS - Verzweifelte Eltern, verlorene Kinder" um 7.00Uhr entfällt7.30 Geheimes Saudi-ArabienAufbruch und Unterdrückung"ZDFzoom: Es stinkt! - Dicke Luft in Deutschland" um 7.30 Uhrentfällt( weiterer Ablauf ab 8.00 Uhr wie vorgesehen )Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell