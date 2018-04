ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 5. April 2018

Mainz (ots) -Woche 14/18Freitag, 06.04.Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:7.40 forum am freitag( weiterer Ablauf ab 7.58 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:10.00 In der SchuldenfalleZwischen Kontopfändung und GerichtsvollzieherDeutschland 201610.45 Abzocke in DeutschlandKartelle auf Kosten der KundenDeutschland 201511.30 ZDF.reportageArmes reiches DeutschlandWenn ein Job nicht reichtDeutschland 201612.00 ZDF.reportageArmes reiches DeutschlandRentner in NotDeutschland 201712.30 ZDF.reportageOhne ZuhauseWohnungslos in BerlinDeutschland 201813.00 Mubaraks ÄgyptenKampf um Demokratie13.50 Mubaraks ÄgyptenEnde der Diktatur14.30 DespotenPapa Doc - Haitis AlbtraumGroßbritannien 201515.15 Kinder des BösenIdi Amins SohnDeutschland/Ungarn 201616.00 DespotenGaddafi - Libyens kaltblütiger HerrscherGroßbritannien 201516.45 DespotenSaddam Hussein - Der Schlächter von BagdadGroßbritannien 201517.30 DespotenBin Laden - Drahtzieher des TerrorsGroßbritannien 201518.10 Kinder des BösenPinochets TochterDeutschland/Ungarn 201618.50 Kinder des BösenCastros TochterDeutschland/Ungarn 2016( weiterer Ablauf ab 19.30 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:23.55 Die Wahrheit über den HolocaustMenschenjagd0.40 heute journal1.10 Die Wahrheit über den HolocaustMordfabriken1.50 Die Wahrheit über den HolocaustDeportation2.35 Die Wahrheit über den HolocaustUntergang3.20 Die Wahrheit über den HolocaustGerechtigkeitFrankreich 20144.05 Das Erbe der Nazis1945-1960 Davon haben wir nichts gewusstDeutschland 20154.50 Das Erbe der Nazis1990-2015 Aufarbeitung oder Schlussstrich?Deutschland 2015Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell