ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 4. Juni 2020

Mainz (ots) -Woche 23/20 Freitag, 05.06.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.20 Atommacht Nordkorea - Die Kim-Dynastie USA 20176.10 Im Niemandsland - Was Korea teilt Südkorea 20156.55 Gold für Kim - Ein Leben für Nordkoreas Führer Deutschland 20187.40 forum am freitag8.00 Frontal 218.35 auslandsjournal9.05 Operation Rubikon Deutschland 202010.05 Geheimes Israel - Der Mossad Überlebenskampf Deutschland 201910.50 Geheimes Israel - Der Mossad Permanente Bedrohung Deutschland 201911.35 Geheimes Israel - Der Mossad Gefährliche Nachbarn Deutschland 201912.25 Die Macht des Drachen - Chinas globale Militärstrategie China 201913.25 ZDF-History Das Boot - Die Dokumentation Jäger Deutschland 202014.10 Panzer! Der Erste Weltkrieg Deutschland 201714.55 Panzer! Der Zweite Weltkrieg Deutschland 201715.40 Panzer! Werkzeug der Unterdrückung Deutschland 201716.25 Panzer! Gefecht und Geschäft Deutschland 201717.10 Geheimnisse der Sowjet-Technik Mondraketen und Monsterflieger Deutschland 2018 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen:20.55 Hitlers Blitzkrieg 1940 Der Fall "Gelb" Deutschland 200921.40 Hitlers Blitzkrieg 1940 Der Sichelschnitt Deutschland 200922.25 Hitlers Blitzkrieg 1940 Der Weg nach Dünkirchen Deutschland 200923.10 Hitlers Blitzkrieg 1940 Waffenstillstand Deutschland 200923.55 Der Nazi-Plan Saat des Bösen Großbritannien/USA/Deutschland 20190.40 heute journal1.10 Der Nazi-Plan Aufmarsch zur Apokalypse Großbritannien/USA/Deutschland 20191.55 Der Nazi-Plan Mord an einem Volk Großbritannien/USA/Deutschland 20192.35 Der Nazi-Plan Welt in Flammen Großbritannien/USA/Deutschland 20193.20 Countdown zum Kriegsende - Die letzten 100 Tage Durchbruch im Osten Deutschland 20204.05 Countdown zum Kriegsende - Die letzten 100 Tage Deutschland in Trümmern Deutschland 20204.50 Countdown zum Kriegsende - Die letzten 100 Tage Untergang und Befreiung Deutschland 2020Woche 27/20 Samstag, 27.06.Bitte Programmänderungen beachten:6.15 Faszinierende Erde Küstenlandschaften Deutschland 2019 Reise durch die Erde um 06.15 Uhr - entfällt!7.00 Faszinierende Erde Gletscher Deutschland 2019 Reise durch die Erde um 07.00 Uhr - entfällt!7.45 Faszinierende Erde Wüsten Deutschland 2019 Reise durch die Erde um 07.45 Uhr - entfällt!8.30 Faszinierende Erde Gebirge Reise durch die Erde um 08.30 Uhr - entfällt!(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/105413/4614570OTS: ZDFinfoOriginal-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell