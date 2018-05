ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 3. Mai 2018

Mainz (ots) -Woche 18/18Freitag, 04.05.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:11.50 Deutsche beim IS - Verzweifelte Eltern, verlorene Kinder12.20 Ewiger AufruhrDie Geschichte des Nahostkonflikts13.05 Kampf gegen AtomschmugglerTerrorgefahr durch schmutzige Bomben13.35 Wolkenkratzer - Die spektakulärsten Hochhäuser der WeltBillionaire Building14.20 Wolkenkratzer - Die spektakulärsten Hochhäuser der WeltOne World Trade Center15.05 Wolkenkratzer - Die spektakulärsten Hochhäuser der WeltLeadenhall Building15.50 Wolkenkratzer - Die spektakulärsten Hochhäuser der WeltShanghai Tower16.35 Millionenstadt über den WolkenWunderwelt Luftverkehr17.20 Millionenstadt über den WolkenFaszination Fliegen18.05 Millionenstadt über den WolkenAbenteuer Landung( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Programmänderung, Beginnzeitkorrekturen und neue Beginnzeitenbeachten:22.25 Aufgeklärt - Spektakuläre KriminalfälleWenn Frauen töten: Marianne BachmeierDeutschland 201623.10 Skandal! Große Affären in DeutschlandDer Fall des Christian WulffDeutschland 201623.55 Skandal! Große Affären in DeutschlandDer Fall Peter GrafDeutschland 20170.40 heute journal1.05 Skandal! Große Affären in DeutschlandDie Flick-Millionen (1982)Deutschland 20161.50 Schätze der GeschichteTriumph und Tragödie"ZDF-History: Die Macht der Geheimbünde" um 2.00 Uhr entfällt2.35 Schätze der GeschichteHerrscher und Vampire3.20 Schätze der GeschichteHelden und Rebellen4.05 Schätze der GeschichteLiebe und Tod4.55 ZDFzoomKalaschnikows für TerroristenWaffenschmuggel in EuropaAlbanien/Serbien 2016Woche 20/18Mittwoch, 16.05.Bitte neue Beginnzeiten beachten:5.30 Terra Xpress XXLGeheimnisse des Himmels6.15 Terra Xpress XXLGeheimnisvolle Funde7.00 Terra XKlima macht Geschichte (1)Deutschland 20157.45 Terra XKlima macht Geschichte (2)Deutschland 2015( weiterer Ablauf ab 8.30 Uhr wie vorgesehen )Woche 21/18Dienstag, 22.05.Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten:18.45 Das war dann mal wegHenkelmann, Hawaii-Toast & Co.Deutschland 2017"Mythos Gold: Ewige Suche" entfällt19.30 Das war dann mal wegBadekappe, Backenbart & Co.Deutschland 2017"Mythos Gold: Schmutzige Geschäfte" entfällt20.15 ZDFzeitWo lebt es sich am besten?Die große Deutschland-StudieDeutschland 201821.00 Neues WirtschaftswunderWer gewinnt beim Aufschwung?Deutschland 201721.45 Terra XDie Spur des Geldes - Münzen und MächteDeutschland 201522.30 Terra XDie Spur des Geldes - Die Macht der MillionenDeutschland 201523.15 Leschs KosmosMythos Gold - die Angst vor dem CrashDeutschland 201723.45 Leschs KosmosFremdgesteuert: Wie Computer unser Denken übernehmenDeutschland 20160.15 Leschs KosmosDie zweite Schöpfung - Der neue MenschDeutschland 2017( weiterer Ablauf ab 0.45 Uhr wie vorgesehen)Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell