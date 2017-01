ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 3. Januar 2017

Mainz (ots) -Woche 01/17Mittwoch, 04.01.Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten:6.55 Auch Mensch! Polizisten in ExtremsituationenEinsatz am UnfallortDeutschland 20167.40 Tödliche Rennen - Raser in der StadtDeutschland 20158.25 Polizei im Einsatz - Brennpunkt KölnbergDeutschland 20149.10 Wie der letzte Penner? - Obdachlos in Deutschland9.55 Endstation DavidwacheEine Nacht auf St. PauliDeutschland 201510.40 Frankfurt - BahnhofsviertelRotlichtbezirk und HipstermeileDeutschland 201511.20 Szene Deutschland - Unter Junkiesmit Sascha Bisley12.05 Die neuen Drogen - Rausch ohne Risiko?Großbritannien 201412.50 Im TodestraktDouglas Feldman13.35 Heißer VerdachtMythos Jack the Ripper14.25 In Satans AuftragDer Serienkiller Adolfo Constanzo15.10 Im TodestraktBlaine Milam15.50 Serienkiller - Mörderische TriebeDeutschland 201316.40 Serienkiller - Im Visier der FahnderDeutschland 201317.25 Falsche FährtenKriminal-Irrtümer und ihre FolgenLeschs Kosmos: Wolf im Schafspelz um 17.30 Uhr - entfällt!18.05 Mysterien des WeltallsGut gegen BöseMit Morgan FreemanUSA 201018.50 ZDFzeitEin (fast) perfektes VerbrechenDer ewige Wettlauf zwischen Gut und BöseDeutschland 2012(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Beginnzeitkorrekturen:4.10 Die Entstehung der ErdeDie Atacama-Wüste4.55 Die Entstehung der ErdeGrand CanyonWoche 01/17Donnerstag, 05.01.Bitte Programmänderungen und Beginnzeitkorrekturen beachten:23.55 Bomben in BrüsselDie Attentäter aus MolenbeekBelgien 20160.40 Frankreich und der TerrorDie Anschläge und ihre FolgenFrankreich 20161.25 Karikaturen - Meinungsfreiheit als MinenfeldDeutschland 20152.10 American Terrorist - Vom Versagen der GeheimdiensteUSA 20153.30 Geheimnisse der Geschichte: Area 51Die Macht der Superreichen um 3.30 Uhr - entfällt!4.15 Mysterien der MenschheitGeheimnisvolle UFOsDie Macht der Superreichen um 4.15 Uhr - entfällt!Wie korrupt ist Deutschland? um 4.45 Uhr - entfällt!_________________________________________________________________Freitag, 06.01.Programmänderungen und Beginnzeitkorrekturen:5.00 Atlantis - Mythos und WahrheitDeutschland 2015Mammon - Per Anhalter durch das Geldsystem um 05.30 Uhr - entfällt!5.45 Mysterien der MenschheitDas Geheimnis von Loch Ness6.30 Mythen-JägerDie verschollene Bibliothek von Iwan dem SchrecklichenGroßbritannien 2013ZDFzeit: DURST! Um 07.00 Uhr - entfällt!7.15 Mythen-JägerDie Suche nach CamelotGroßbritannien 20148.00 forum am freitag8.15 Bankrott! Argentiniens Staatspleite 2001Deutschland 20159.00 China - der wankende RieseDer Börsencrash und seine FolgenDeutschland 20159.45 makro: China im UmbruchDeutschland 201610.15 So tickt ChinaAnpassen oder versagenGroßbritannien 201510.55 So tickt ChinaIm HochzeitswahnGroßbritannien 201511.40 So tickt ChinaDas schnelle GeldGroßbritannien 2015(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Beginnzeitkorrekturen:20.55 ZDF-HistoryDas Wunder von Berlin - Die Dokumentation21.40 Die letzte Truppe und der Fall der MauerDeutschland 201422.25 Stunde NullBerlin im Sommer 1945Deutschland 200123.10 Berlin BerlinDer UntergrundDeutschland 201523.55 Berlin BerlinDie Mauertoten0.40 Berlin BerlinDie Spione1.20 Krieg der BautenDer Wettkampf der Architekten im geteilten BerlinDeutschland 20142.05 Hitlers BerlinNazibauten in der HauptstadtDeutschland 20072.50 Propagandaschlacht im Kalten KriegRisse in der Mauer3.30 Böse BautenHitlers Architektur im Schatten der AlpenDeutschland 2016(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell