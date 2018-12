ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 3. Dezember 2018

Mainz (ots) -Woche 49/18Dienstag, 04.12.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.35 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDie Toten von StonehengeGroßbritannien 20176.20 Mysterien des MittelaltersIrlands legendäre KriegerGroßbritannien 20177.05 Mysterien des MittelaltersDie Totenschädel von DornachGroßbritannien 20177.50 Mysterien des MittelaltersDas Rätsel der SachsenfestungGroßbritannien 20178.33 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.35 Die Toten von WaterlooAuf den Spuren der JahrhundertschlachtGroßbritannien 20179.20 Serienkiller - Im Visier der FahnderDeutschland 201310.05 Serienkiller - Mörderische TriebeDeutschland 201310.50 Auf Verbrecherjagd - Streit unter Geschwistern11.35 Auf Verbrecherjagd - Der Pfleger von Stepping Hill12.20 Auf Verbrecherjagd - Der Fall April JonesGroßbritannien 201513.05 Mördern auf der SpurMord im RotlichtmilieuDeutschland 201613.35 ZDF-HistoryJoséphine - Napoleons große LiebeDeutschland 201814.20 Wolkenkratzer - Die spektakulärsten Hochhäuser der WeltOne World Trade Center15.05 Wolkenkratzer - Die spektakulärsten Hochhäuser der WeltShanghai Tower15.50 Wolkenkratzer - Die spektakulärsten Hochhäuser der WeltBillionaire Building16.35 Müll in der MegacityDie Geschichte New YorksDeutschland 201417.20 Müll in der MegacityDie Geheimnisse von ParisDeutschland 2016( weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 Das unterirdische ReichVon Festungen und FührerbunkernDeutschland 200422.25 Das unterirdische ReichVon Wunderwaffen und SklavenarbeiternDeutschland 200423.10 Die geheimen Bunker der DDR und der SchweizDeutschland 200523.55 Moderne Wunder: Die Maginot-Linie0.40 heute journal1.05 Die sieben Geheimnisse der NVADeutschland 20181.50 Feind ist, wer anders denkt - Geheimnisse der StasiGegen die FaschistenDeutschland 20182.35 Feind ist, wer anders denkt - Geheimnisse der StasiGegen den KlassenfeindDeutschland 20183.20 Feind ist, wer anders denkt - Geheimnisse der StasiGegen die GenossenDeutschland 20184.05 Die Macht der StasiJagd auf einen StaatsfeindDeutschland 20154.50 ZDF-HistoryDie Honeckers - Die private GeschichteDeutschland 2017Woche 50/18Freitag, 14.12.Bitte Programmänderungen beachten:7.00 Leschs KosmosLeben auf der SupererdeDeutschland 20187.30 Leschs KosmosWettlauf gegen die FlutDeutschland 2017"Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte: Der Turmbau zu Babel" um 7.00Uhr entfällt( weiterer Ablauf ab 7.45 Uhr wie vorgesehen )_____________________________________________________________________Woche 51/18Sonntag, 16.12.Bitte Programmänderungen beachten:20.15 ZDFzoomAm Puls Deutschlands#wasdiepolitikfalschmachtUnterwegs mit Jochen BreyerDeutschland 2018"Vereint und doch nicht eins? Barbara Hahlweg unterwegs im OstenDeutschlands" entfällt20.45 ZDF.reportageTreffpunkt KioskWo das Herz des Viertels schlägtDeutschland 2017"Wo lebt es sich am besten? Die große Deutschland-Studie" um21.00Uhr entfällt21.15 ZDF.reportageDeutschland, Deine ÄmterDie Berater vom JobcenterDeutschland 201821.45 ZDFzeitDas verdient DeutschlandDer große Gehälter-VergleichDeutschland 2018"Wie gerecht ist Deutschland? Der große Vermögens-Check" entfällt22.30 ZDF.reportageKein Geld für'n SupermarktDer schwere Gang zur TafelDeutschland 2018"Neues Wirtschaftswunder - Wer gewinnt beim Aufschwung?" entfällt23.00 Macht und MachenschaftenMilliardengeschäft SteuerhinterziehungDeutschland 2018"Die sieben größten Tricks der Populisten" 23.15 Uhr entfällt23.45 ZDF.reportageErst frei, dann pleiteSelbstständige in NotDeutschland 2018"Die sieben größten Fehler der EU" um 0.00 Uhr entfällt0.15 ZDF.reportageNirgendwo willkommenRoma in DeutschlandDeutschland 2018( weiterer Ablauf ab 0.45 Uhr wie vorgesehen )_____________________________________________________________________Woche 02/19Samstag, 05.01.Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten:20.15 Aufgeklärt - Spektakuläre KriminalfälleDie Lust am Töten: Jürgen BartschDeutschland 2016"Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle:Das Schweigen der anderen - Der Fall Lolita Brieger" entfällt21.00 Aufgeklärt - Spektakuläre KriminalfälleMord ohne Gewissen: Der St. Pauli-KillerDeutschland 201621.45 Die Paten von der Ruhr - Mafia-Paradies DeutschlandDeutschland 2018( weiterer Ablauf ab 22.30 Uhr wie vorgesehen )Montag, 07.01.Bitte Programmänderung beachten:10.45 Die Paten von der Ruhr - Mafia-Paradies DeutschlandDeutschland 2018"Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle:Das Schweigen der anderen - Der Fall Lolita Brieger" entfällt( weiterer Ablauf ab 11.30 Uhr wie vorgesehen )Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell