ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 3. April 2020

Mainz (ots) -Woche 15/20 Samstag, 04.04.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:6.55 ZDFzeit Ärger im Buckingham Palast Die Queen und die liebe Familie Deutschland/Großbritannien 20207.40 ZDF-History Prinz Charles - Der ewige Thronfolger Großbritannien 20198.25 ZDF-History Prinzessin Margaret - Die royale Rebellin Deutschland 20209.10 ZDF-History Auf einmal Prinzessin Deutschland 20169.38 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress9.40 ZDFzeit Prinz Andrew - der Skandal Sex, Lügen und Interviews Großbritannien 201910.25 Skandal! Große Affären in Deutschland Der Fall Peter Graf Deutschland 201711.10 ZDF-History Uschi Obermaier - Die Ikone der 68er Deutschland 201811.55 ZDF-History Die Sixties ... gute Zeiten, wilde Zeiten! Deutschland 2019( weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 Die sieben Leben des Elvis Presley Großbritannien 201923.55 The true story of Madonna Deutschland 20160.40 ZDF-History Die großen Mythen der DDR - Wahrheit und Legende Deutschland 2019 1.25 ZDF-History Wahr oder falsch? Die großen Mythen der Bundesrepublik Deutschland 20192.10 ZDF-History Promis vor Gericht Deutschland 20182.55 ZDF-History Kinderstars: Im Schatten des frühen Ruhms Deutschland 20153.40 ZDF-History Berühmte Tote der Geschichte Deutschland 20164.25 ZDF-History Die großen Kriminalfälle der Geschichte Deutschland 2008Woche 15/20 Sonntag, 05.04.Bitte Beginnzeitkorrektureen beachten:5.05 heute-show5.40 Start-up ins Risiko - Von der Idee bis zur Pleite Deutschland 20186.25 Firmen am Abgrund: Das Foto-Unternehmen Kodak Singapur 20167.10 Firmen am Abgrund: Nintendo - Die Spiele-Legende7.50 WISO-Dokumentation Abzocke in Deutschland Kartelle auf Kosten der Kunden Deutschland 20158.35 Firmen am Abgrund: Marvel - Imperium der Superhelden USA 20199.20 ZDF.reportage Erst frei, dann pleite Selbstständige in Not Deutschland 20189.53 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress9.55 Terra X Tatort Steinzeit Deutschland vor 7000 Jahren Deutschland 201910.35 Terra X Magisches Deutschland Deutschland 201511.20 Terra X Welt der Mumien Deutschland 201412.05 Terra X Schätze aus der Unterwelt - Entdeckung in Mexiko Deutschland 201612.50 Terra X Qatna - Entdeckung in der Königsgruft Deutschland 200913.35 Mysterien des Mittelalters Italiens Warlords Großbritannien 201714.20 Mysterien des Mittelalters Das letzte Gefecht von Visby Großbritannien 201315.05 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Das Geheimnis der Moorleichen Großbritannien 201715.53 heute Xpress16.40 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Das Geheimnis des Wikingergrabs Großbritannien 201817.25 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die Karte der Wikinger Großbritannien 201218.10 Legende und Wahrheit - Die Wikinger Aufbruch in die Neue Welt Großbritannien 201618.55 Legende und Wahrheit - Die Wikinger Räuber aus dem Norden Großbritannien 2016( weiterer Ablauf ab 19.40 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrektureen beachten: 21.40 Terra X Welt der Mumien Deutschland 201422.25 Terra X Schätze aus der Unterwelt - Entdeckung in Mexiko Deutschland 201623.05 Terra X Qatna - Entdeckung in der Königsgruft Deutschland 200923.50 Mysterien des Mittelalters Die Schlacht am Jordan Großbritannien 20170.35 Mysterien des Mittelalters Das letzte Gefecht von Visby Großbritannien 20131.20 Mysterien des Mittelalters Italiens Warlords Großbritannien 20172.05 Mysterien des Mittelalters Die Totenschädel von Dornach Großbritannien 20172.50 Das Mädchen von Egtved Deutschland 20173.35 Terra X Tatort Steinzeit Deutschland vor 7000 Jahren Deutschland 20194.20 Terra X Magisches Deutschland Deutschland 2015Woche 15/20 Montag, 06.04.Bitte Programmänderungen und Beginnzeitkorrekturen beachten:5.05 Mysterien des Mittelalters Die Schlacht am Jordan Großbritannien 2017"Welt der Mumien" entfällt 5.50 Mysterien des Mittelalters Die Totenschädel von Dornach Großbritannien 2017"Schätze aus der Unterwelt - Entdeckung in Mexiko" entfällt 6.35 Das Mädchen von Egtved"Qatna - Entdeckung in der Königsgruft" entfällt ( weiterer Ablauf ab 7.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 7.50 Berlusconi und die Mafia Frankreich 20158.33 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress8.35 Italiens Mafia Die Frauen der Cosa Nostra9.20 Mord unter Studenten - Der Fall Amanda Knox10.05 Entführung aus dem Vatikan - Der Fall Emanuela Orlandi Deutschland 201810.50 Frontal 21-Dokumentation Der Mordfall Sophia Protokoll einer fehlerhaften Fahndung Deutschland 201911.35 Tatort Dessau - Der Fall Yangjie Li Deutschland 201712.20 Ermittler! 25 Jahre Ungewissheit Deutschland 201912.50 Terra X Schätze aus dem Eis Deutschland 201313.35 Terra X Mammuts - Stars der Eiszeit Deutschland 2014 14.20 Extreme der Tiefsee Eisige Abgründe Deutschland 201815.05 Die Erde - Unruhiger Planet Tsunamis, Vulkane und Wetterextreme USA 201715.50 Big Pacific Der gewaltsame Ozean USA 201816.35 Big Pacific Der geheimnisvolle Ozean USA 201817.20 Big Pacific Der leidenschaftliche Ozean USA 201818.05 Big Pacific Der gierige Ozean USA 2018( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Die Schätze der Erde Gold und Eisen USA 201722.25 Die Schätze der Erde Diamanten und Smaragde USA 201723.10 Terra X Schätze aus dem Eis23.55 Terra X Mammuts - Stars der Eiszeit Deutschland 20140.35 heute journal1.05 Die Stadt unter dem Eis - Kalter Krieg auf Grönland Deutschland 20201.50 Albtraum Afghanistan - Todeskampf der Sowjetunion Frankreich 20192.35 Inside NATO Eine amerikanische Erfindung? Deutschland 20193.15 Inside NATO Das große Wettrüsten Deutschland 20194.00 Inside NATO Krieg und neue Feinde Deutschland 2019( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )Woche 16/20 Dienstag, 14.04.Bitte Programmänderung beachten:20.15 ZDFzeit Lust und Lüge Die Deutschen und der Sex Deutschland 2015"Vulva und Vagina" entfällt( weiterer Ablauf ab 21.00 Uhr wie vorgesehen )Woche 17/20 Montag, 20.04.Bitte Programmänderung und neue Beginnzeit beachten:1.15 Wunderwerk Penis - Neues vom männlichen Zentralorgan Deutschland 2016"Vulva und Vagina" entfällt 2.00 ZDFzeit Lust und Lüge Die Deutschen und der Sex Deutschland 2015( weiterer Ablauf ab 2.45 Uhr wie vorgesehen )Donnerstag, 23.04.Bitte Programmänderung und neue Beginnzeit beachten:5.30 Der gute Nazi - Karl Plagge und die Juden von Vilnius Kanada 2018 6.15 24 Stunden Dachau Deutschland 2020"ZDF-History: Ein deutscher Held:Fredy Hirsch und die Kinder des Holocaust" um 6.00 Uhr entfällt "ZDF-History: Krieg der Zeichner" um 6.45 Uhr entfällt( weiterer Ablauf ab 7.15 Uhr wie vorgesehen )