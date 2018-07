ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 31. Juli 2018

Mainz (ots) -Woche 31/18Mittwoch, 01.08.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.55 ZDFzoomAlles für die TonneDeutschland 20186.25 planet e.: Garantie vorbei - Gerät kaputtDeutschland 20166.55 planet e.: Der Plastik-FluchWie wir unseren Planeten vermüllenDeutschland 20187.20 Müll in der MegacityDie Geheimnisse von MumbaiDeutschland 20168.10 Müll in der MegacityDie Geheimnisse von LondonDeutschland 20168.50 Dem Verbrechen auf der SpurDie Lupe des Sherlock HolmesGroßbritannien 20119.28 heute Xpress9.35 Mördern auf der SpurWenn Ehemänner mordenDeutschland 201610.05 Dem Verbrechen auf der SpurEine Frage der SchriftGroßbritannien 201110.50 Aufgeklärt - Spektakuläre KriminalfälleWenn Frauen töten: Marianne BachmeierDeutschland 201611.35 Scientology - Auf der Spur mysteriöser Todesfälle12.20 Dem Verbrechen auf der SpurDer Faktor BlutGroßbritannien 201113.05 Terra XDie Welt der RitterMänner in Eisen(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Beginnzeitkorrekturen:17.35 Momente der Geschichte IIDie Welt des Mittelalters: Von Rittern, Burgen und HexenDeutschland 201518.20 Leschs KosmosAusgeliefert: Die Macht der TöneDeutschland 201818.50 Wunder der WissenschaftBizarre Wolkenlöcher und KillermäuseGroßbritannien 2017(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Beginnzeitkorrekturen:22.25 Wunder der WissenschaftMysteriöse Klumpen und winkende SpinnenGroßbritannien 201723.10 Mysterien des WeltallsInvasion der AliensMit Morgan FreemanUSA 201023.55 Mysterien des WeltallsDer sechste SinnMit Morgan FreemanUSA 20100.45 heute journal1.05 Tag der EntscheidungHitlers Krieg im OstenDeutschland 20171.50 Tag der EntscheidungStalins Griff nach EuropaDeutschland 20172.30 ZDFzeitSuperbauten der Geschichte: KremlDeutschland 20183.15 ZDFzeitZarensturz - Das Ende der RomanowsDeutschland 20174.00 ZDF-HistoryMichail Gorbatschow - Weltveränderer und PrivatmannDeutschland 20164.45 Aufstieg und Fall des KommunismusStalins TerrorDeutschland 2016Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell