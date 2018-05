ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 30. Mai 2018

Mainz (ots) -Woche 22/18Donnerstag, 31.05.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.05 ZDF.reportageOhne ZuhauseWohnungslos in BerlinDeutschland 20185.35 ZDF-HistoryDumm gelaufen: Missgeschicke der GeschichteDeutschland 20136.20 ZDF-HistoryDeutschlands SuperreicheDeutschland 20157.05 ZDF-HistoryDie großen Verlierer der Geschichte7.50 ZDF-HistoryDie großen Mauern der GeschichteDeutschland 20158.35 ZDF-HistoryBerühmte Tote der GeschichteDeutschland 20169.20 ZDF-HistoryGo East - Weststars in der DDRDeutschland 201310.03 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress10.05 ZDF-HistoryDeutschland, deine PopmusikDeutschland 201210.50 ZDF-HistoryDeutschland, deine SchlagerDeutschland 200911.35 ZDF-HistoryDie zwei Leben des FalcoDeutschland 201812.20 ZDF-HistoryPromis vor GerichtDeutschland 201813.05 ZDF-HistoryDie großen Rätsel der ArchäologieDeutschland 201213.55 ZDF-HistoryDie Macht der GeheimbündeDeutschland 201514.40 Loch Ness - Mythos auf dem PrüfstandDeutschland 201515.20 ZDF-HistoryDas Geheimnis der MumienKanada 201516.05 ZDF-HistoryDas Geheimnis der großen PharaonenDeutschland 201316.50 ZDF-HistoryDie sieben WeltwunderDeutschland 201617.35 ZDF-History3000 Jahre Schlachtfeld DeutschlandDeutschland 201618.20 ZDF-HistoryHenker, Hexen und Vampire - Die Geschichte der UnheimlichenDeutschland 201718.50 Heinrich VIII. - Tödliche IntrigenGroßbritannien 201519.35 ZDF-HistoryMaximilian - Der letzte RitterDeutschland 2017( weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 Hexenwahn - Die DokumentationDeutschland 201422.10 Die InquisitionTempler und KatharerGroßbritannien 201422.55 Die InquisitionKetzerverfolgung in SpanienGroßbritannien 201423.35 Die InquisitionHäretiker in EnglandGroßbritannien 20140.20 Die InquisitionHexenjagdGroßbritannien 20141.05 heute journal1.30 ZDFzeitDie Suche nach Hitlers "Atombombe"Deutschland 20152.15 Super-GAU Tschernobyl - Sarkophag für die Ewigkeit?3.00 ZDF-HistoryDas Tschernobyl-VermächtnisDeutschland 20163.45 Uran - Das unheimliche ElementDer Weg zur Bombe4.30 Uran - Das unheimliche ElementFluch und Segen des AtomzeitaltersWoche 22/18Freitag, 01.06.Bitte Programmänderung beachten:13.45 Die Atommüll-LügeDeutschland 2017"ZDFzeit: Die Suche nach Hitlers "Atombombe" entfällt( weiterer Ablauf ab 14.30 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:17.35 Revolutionäre der WissenschaftKampf und Krieg( weiterer Ablauf ab 14.30 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:23.10 Leschs KosmosBewegung - Universalmedizin mit NebenwirkungDeutschland 201823.40 Leschs KosmosDuftstoffe: Kampf um die flüchtigen Schätze der NaturDeutschland 20160.10 Leschs KosmosAusgeliefert: Die Macht der TöneDeutschland 20180.40 heute journal1.10 Komplizen des Bösen1923-1928: Der lange Weg zur MachtDeutschland 20171.50 Komplizen des Bösen1929-1934: Nacht über DeutschlandDeutschland 20172.35 Komplizen des Bösen1933-1938: Faszination und GewaltDeutschland 20173.20 Komplizen des Bösen1935-1939: Scheinwelt auf dem BerghofDeutschland 20174.05 Komplizen des Bösen1939-1941: Größenwahn und IllusionDeutschland 20174.50 Komplizen des Bösen1939-1942: Heydrich und der HolocaustDeutschland 2017Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell