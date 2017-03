ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 30. März 2017

Mainz (ots) -Woche 13/17Freitag, 31.03.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:6.20 Elemente - Bausteine der WeltDas geheime System7.05 Elemente - Bausteine der WeltEntfesselte Kraft7.50 auslandsjournalDeutschland 20178.18 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.20 Moskau extrem - Party, Skins und SowjetkultFrankreich 20149.05 Generation PutinZwischen Propaganda und Protest9.50 Putins geheimes Netzwerk - Wie Russland den Westen spaltetDeutschland 201610.35 Nachtwölfe - Russlands Rockerbanden11.20 Der Fall Chodorkowski - Ein Oligarch gegen den Kreml12.05 Boris Nemzow - Tod an der Kremlmauer12.50 Alhambra - Andalusiens rote Burg13.35 Machu Picchu - Das Himmelreich der Inka14.20 St.Paul's - Kathedrale im Herzen Londons15.05 Ostpreußens vergessene Schlösser15.55 Böse BautenHitlers Architektur - Eine Spurensuche in Berlin16.40 Böse BautenHitlers Architektur - Spurensuche in München und NürnbergDeutschland 201517.20 Böse BautenHitlers Architektur im Schatten der AlpenDeutschland 201618.10 Größenwahn in BetonHitlers Riesenhotel an der OstseeDeutschland 201518.50 ZDF-HistoryDie Wahrheit über Dresden19.35 Projekt Natter - Hitlers letzte Wunderwaffe( weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:3.20 Die AtlantikschlachtGräber aus Stahl4.05 PolenfeldzugDer NervenkriegDeutschland 20094.50 PolenfeldzugDer ÜberfallDeutschland 2009Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell