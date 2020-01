ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 30. Januar 2020

Mainz (ots) -Woche 05/20Freitag, 31.01.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.10 ZDF-HistoryEntführt in der WüsteDeutschland 20175.50 Armee am Limit - Was wird aus der Bundeswehr?Deutschland 20186.35 Fremdenlegion - Die härteste Elitetruppe der WeltDeutschland 20177.20 auslandsjournal - die dokuMr. Brexit - Boris Johnsons Weg in die Downing StreetGroßbritannien 20197.50 forum am freitag8.03 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.05 auslandsjournal8.35 Zwischen Schalom und SalamRoadtrip durchs Heilige LandIsrael 20199.20 Kippa, Kirchen und Koran - Konfliktherd JerusalemIsrael 20199.50 Ewiger AufruhrDie Geschichte des NahostkonfliktsDeutschland 201110.40 Der gespaltene IslamSunniten und Schiiten im GlaubenskriegFrankreich 201311.25 Iran - Zwischen Mullahs und ModerneFrankreich 201712.20 Teheran extrem - Subkultur im GottesstaatFrankreich 201813.05 ZDF-HistoryJerusalem - ewiger Kampf um die Heilige StadtDeutschland 201813.40 ZDF-HistoryManfred Krug - Eine deutsch-deutsche GeschichteDeutschland 201714.25 ZDF-HistoryGötz George - Eine deutsche FilmlegendeDeutschland 201815.10 ZDF-HistoryWahr oder falsch? Die großen Mythen der BundesrepublikDeutschland 201915.55 ZDF-HistoryDie großen Mythen der DDR - Wahrheit und LegendeDeutschland 201916.40 ZDF-HistoryMielkes Menschenjäger - Kidnapper im Auftrag der StasiDeutschland 201017.20 ZDF-HistoryOktoberrevolution - Der Umsturz, der die Welt veränderteDeutschland 201718.05 ZDF-History9/11 - Was geschah am 11. September 2001Deutschland 2018( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.05 NISMAN - Tod eines StaatsanwaltsTodesursache: Selbstmord?Spanien 201922.10 Venezuela - Wie man einen Staat zugrunde richtetFrankreich/Deutschland 202022.55 Korruption in Buenos AiresPolizei, Erpressung, DrogenhandelSpanien 201923.40 SOS Amazonas - Apokalypse im RegenwaldDeutschland/Brasilien 20190.25 Kolumbiens verlorene Kinder - Zwischen Mord und ProstitutionKolumbien 20191.05 heute journal1.35 NISMAN - Tod eines StaatsanwaltsIm Netz der GeheimdiensteSpanien 20192.35 NISMAN - Tod eines StaatsanwaltsEntscheidende fünf TageSpanien 2019( weiterer Ablauf ab 3.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:4.50 NISMAN - Tod eines StaatsanwaltsDie Macht der LügenSpanien 2019Woche 07/20Sonntag, 09.02.Bitte Programmänderungen beachten:"Falsch bewertet und getäuscht - Das Geschäft mit Restaurant-Bewertungen" um 5.30 Uhr entfällt6.15 ZDF.reportageDie MüllheldenTransportieren, Sortieren, KontrollierenDeutschland 2019"Rach und die Restaurantgründer" entfällt6.45 Die FeuerwacheAlarm in HamburgDeutschland 2013"Achtung, Camper!: Die Jagd nach guten Bewertungen" um 7.00 Uhrentfällt7.30 SOS Amazonas - Apokalypse im Regenwald"Achtung, Camper!: Unterwegs mit den Urlaubs-Testern" um 7.45 Uhrentfällt8.15 Flammendes Inferno - Feuerwehr hautnahWettlauf gegen die ZeitFrankreich 2019"Achtung, Camper!: Zu Hause ist auf dem Platz" um 8.30 Uhrentfällt9.00 Flammendes Inferno - Feuerwehr hautnahÜbung macht den MeisterFrankreich 2019"ZDF.reportage: Bratwurst, Bier und Bella Italia - DeutscheUrlauber im Camping-Himmel" entfällt( weiterer Ablauf ab 9.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Programmänderung beachten:14.15 ZDF-HistoryHenker, Hexen und Vampire - Die Geschichte der UnheimlichenDeutschland 2017"Welt der Mumien" entfällt( weiterer Ablauf ab 15.00 Uhr wie vorgesehen )Dienstag, 11.02.Bitte Programmergänzung und neue Beginnzeiten beachten:12.00 Ermittler!Grab in der TiefeDeutschland 201812.30 Ermittler!DNA lügt nichtDeutschland 201813.00 ZDF-HistoryMythos Kaufhaus - Shoppen damals und heuteDeutschland 2020( weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen )Woche 10/20Mittwoch, 04.03.Bitte Programmänderung beachten:6.30 ZDF-HistoryFreude am Töten? - Streitfall WehrmachtDeutschland 2011"ZDF-History: Der Rote Baron - Manfred von Richthofen" entfällt( weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen )Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/105413/4506703OTS: ZDFinfoOriginal-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell