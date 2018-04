ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 30. April 2018

Mainz (ots) -Woche 18/18Dienstag, 01.05.Bitte Programmänderungen, neue Beginnzeiten und Beginnzeitkorrekturenbeachten:Beginnzeitkorrekturen:21.40 ZDF-HistoryGeheimes Deutschland - Rätselhafte Orte der GeschichteDeutschland 201722.25 ZDF-History"Lost Places" - Verlorene Orte der GeschichteDeutschland 201323.10 ZDF-HistoryDie dunklen Geheimnisse des VatikansDeutschland 201823.55 Loch Ness - Mythos auf dem PrüfstandDeutschland 20150.35 ZDF-HistoryDie großen Mauern der GeschichteDeutschland 20151.20 ZDF-HistoryDie verlorene Stadt der GladiatorenDeutschland 20162.05 ZDF-HistoryDie Stars der Antike: Asterix, Kleopatra und Co.Deutschland 20142.50 ZDF-HistoryGladiatrix - Roms weibliche SuperstarsDeutschland 20183.35 ZDF-HistoryRusslands KroneDeutschland 2018(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Mittwoch, 02.05.Programmänderungen und Beginnzeitkorrekturen:21.40 Kriminelle KarrierenMark Karpelès - Der Bitcoin-FälscherFrankreich 201622.25 Kriminelle KarrierenKim Dotcom - König der RaubkopiererDeutschland 201623.10 Datenkrake FacebookDas Milliardengeschäft mit der Privatsphäre23.50 Die Scheinwelt von Facebook & Co.Das Geschäft mit gekauften Likes0.35 Aufstieg und Fall des KommunismusKarl Marx und die IdeeDeutschland 2016Kampf gegen Atomschmuggler um 00.30 Uhr entfällt!1.20 Aufstieg und Fall des KommunismusDer Weg in die RevolutionDeutschland 2016Chemiewaffen - Europas Geschäft mit dem Tod um 01.00 Uhr - entfällt!2.05 Aufstieg und Fall des KommunismusRevolution in RusslandDeutschland 2016Tödliche Wissenschaft - Chemische und biologische Waffen um 01.45Uhr - entfällt!2.50 Aufstieg und Fall des KommunismusVon der Revolution zum TerrorDeutschland 2016Rivalen: Kalaschnikow und M16 um 02.30 Uhr - entfällt!3.35 Aufstieg und Fall des KommunismusRotes Scheitern und roter TerrorDeutschland 2016ZDF History: Das Tschernobyl-Vermächtnis um 03.15 Uhr - entfällt!4.20 Aufstieg und Fall des KommunismusStalins TerrorDeutschland 2016Super-GAU Tschernobyl um 04.00 Uhr - entfällt!Szene Deutschland - Prepper - Leben für den Ernstfall mit SaschaBisley um 04.45 Uhr - entfällt!Donnerstag, 03.05.Programmänderung und neue Beginnzeiten:5.05 Aufstieg und Fall des KommunismusStalins KriegDeutschland 20165.50 Die Nintendo-Story6.15 Atari: Game OverDas größte Geheimnis der Spiele-Industrie7.00 ZDFzoomDatenklau und CyberwarWie groß ist die Gefahr aus dem Netz?Deutschland 20177.30 Game of DronesDie Multicopter-RevolutionDeutschland 2016(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Programmänderung und neue Beginnzeit:13.00 Leschs KosmosEiseskälte: Zwischen Heilkraft und VerderbenDeutschland 2017Leschs Kosmos - Die Lüge vom gerechten Artenschutz um 13.00 Uhr -entfällt!(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Woche 19/18Sonntag, 06.05.Programmänderung und neue Beginnzeiten:6.45 CybercrimeDas Geschäft mit der AngstDeutschland 20187.30 Kriminelle KarrierenMark Karpelès - Der Bitcoin-FälscherFrankreich 20168.15 Kriminelle KarrierenAllen Stanford - Finanzpirat der KaribikFrankreich 20169.00 Kriminelle KarrierenClark Rockefeller - Ein bayrischer HochstaplerFrankreich 2016Überführt - der Bankräuber Siegfried Massat mit Joe Bausch um 09.00Uhr - entfällt!(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Mittwoch, 09.05.Programmänderung:7.45 Auf die Fresse! Straßen-Rap in DeutschlandDeutschland 2016Szene Deutschland - Unter Junkies um 07.45 Uhr - entfällt!(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Donnerstag, 10.05.Programmänderung und neue Beginnzeiten:3.45 Die Subway-FalleFalsche Versprechen des Sandwich-GigantenDie Macht von Amazon um 03.45 Uhr - entfällt!4.15 Rotes Gold - Die Geheimnisse der TomatenindustrieFrankreich 20184.55 ZDF.reportageKlagen über KlagenVerwaltungsgerichte am LimitDeutschland 2018Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell