ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 2. Mai 2019

Woche 18/19Freitag, 03.05.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.55 Geniale RivalenSchusswaffen - Colt gegen WessonUSA 20166.40 Terra XGoldrausch am YukonDeutschland/Kanada 20117.25 Leschs KosmosGoldrausch in der TiefseeDeutschland 20167.50 forum am freitag8.10 Frontal 21Deutschland 20198.55 Pannenflughafen BER - Vom Vorzeigeprojekt zum Milliardengrab9.35 Armee am Limit - Was wird aus der Bundeswehr?10.20 ZDFzoomTeuer und verplant - Kostenfalle staatliche BauprojekteDeutschland 201810.50 ZDF.reportageDeutschland, Deine ÄmterDie Berater vom JobcenterDeutschland 201811.25 ZDF.reportageDeutschland, Deine ÄmterDie Betreuer vom SozialamtDeutschland 201811.55 Genug zum Leben? - Hartz IV auf dem PrüfstandDeutschland 201812.40 Mythos ConcordeWettlauf am HimmelGroßbritannien 201813.25 Mythos ConcordeTriumph und TragödieGroßbritannien 201814.05 Jahrhundertflieger DC-3Das erfolgreichste Flugzeug der WeltDeutschland 201814.55 Geniale RivalenFlugzeuge - Brüder Wright gegen CurtissUSA 201615.35 Geniale RivalenElektrizität - Edison gegen TeslaUSA 201616.20 Geniale RivalenSchusswaffen - Colt gegen WessonUSA 201617.05 Terra XGoldrausch am YukonDeutschland/Kanada 201117.50 Leschs KosmosGoldrausch in der TiefseeDeutschland 2016(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Beginnzeitkorrekturen:22.25 Die Paten von der Ruhr - Mafia-Paradies DeutschlandDeutschland 201823.10 Bordell DeutschlandMilliardengeschäft ProstitutionDeutschland 20170.40 Der Zweite WeltkriegNeue AllianzenDeutschland 20181.25 Der Zweite WeltkriegDie Welt am AbgrundDeutschland 20182.10 Der Zweite WeltkriegVernichtungskriegDeutschland 20182.55 Der Zweite WeltkriegAn allen FrontenDeutschland 20183.35 Der Zweite WeltkriegTotaler KriegDeutschland 20184.20 Der Zweite WeltkriegDer Weg in den UntergangDeutschland 2018