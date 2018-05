ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 2. Mai 2018

Mainz (ots) -Woche 18/18Donnerstag, 03.05.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.55 Die Nintendo-Story6.20 Atari: Game OverDas größte Geheimnis der Spiele-Industrie7.05 ZDFzoomDatenklau und CyberwarWie groß ist die Gefahr aus dem Netz?Deutschland 20177.35 Game of DronesDie Multicopter-RevolutionDeutschland 20168.18 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.20 Im Netz der Lügen - Falschmeldungen im InternetDeutschland 20179.05 ZDFzoomAlles nur Lüge?Wie im Netz getäuscht wirdDeutschland 20169.35 Hass im Netz - Die Macht der Trolle10.20 Hacker, Freaks und FunktionäreDer Chaos Computer ClubDeutschland 201611.05 Tod eines Internet-AktivistenDie Aaron Swartz-StoryUSA 201412.50 Weltmacht GoogleWie ein Konzern unser Leben beeinflusstDeutschland 201513.35 Leschs KosmosEiseskälte: Zwischen Heilkraft und VerderbenDeutschland 201714.05 planet e.: Giftiger Export - der Handel mit ElektromüllDeutschland 201614.35 planet e.: Eine Welt ohne MüllDeutschland 201715.05 Müll in der MegacityDie Geheimnisse von LondonDeutschland 201615.50 Müll in der MegacityDie Geheimnisse von TokioDeutschland 201616.35 Müll in der MegacityDie Geheimnisse von ParisDeutschland 201617.20 Müll in der MegacityDie Geheimnisse von MumbaiDeutschland 201618.05 Müll in der MegacityDie Geschichte New YorksDeutschland 2014( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.25 Leschs KosmosDrama im Verborgenen: Der Wandel der MeereDeutschland 201621.55 Leschs KosmosMythos Gold - die Angst vor dem CrashDeutschland 201722.25 Geheimnisse des UniversumsUnerklärliche Phänomene23.10 Geheimnisse des UniversumsÜberleben ohne den Mond23.55 Aliens - Die Jagd nach dem ersten BeweisGroßbritannien 20160.35 heute journal1.05 Wolkenkratzer - Die spektakulärsten Hochhäuser der WeltOne World Trade Center1.50 Wolkenkratzer - Die spektakulärsten Hochhäuser der WeltLeadenhall Building2.35 Wolkenkratzer - Die spektakulärsten Hochhäuser der WeltShanghai Tower3.20 Wolkenkratzer - Die spektakulärsten Hochhäuser der WeltBillionaire Building4.05 Lebensretter TechnikVon SOS bis 112Deutschland 20174.50 Millionenstadt über den WolkenWunderwelt LuftverkehrPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell