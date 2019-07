ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 2. Juli 2019

Mainz (ots) -Woche 27/19Mittwoch, 03.07.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:10.05 Terra Xpress XXLGeheimnisvolle Funde10.50 ZDF.reportageBrüllend heiß!Ganz Deutschland schwitztDeutschland 201911.20 Die FeuerwacheLebensretter zwischen Wahn und Sinn12.05 Einsatz für Christoph 2912.50 Um Leben und Tod - Dauereinsatz für den NotarztDeutschland 201813.35 Die FeuerwacheAlarm in HamburgDeutschland 201314.20 ZDFzeitWie gerecht ist Deutschland?Der große Vermögens-CheckDeutschland 201715.05 Genug zum Leben? - Hartz IV auf dem PrüfstandDeutschland 201815.50 ZDFzeitArme Stadt, reiche StadtWo die Armut wohntDeutschland 201916.35 Armes reiches München - Die dunkle Seite der Bayernmetropole17.20 In der SchuldenfalleZwischen Kontopfändung und GerichtsvollzieherDeutschland 201618.05 Wo die Armut wohntEndstation Plattenbau?Deutschland 201618.50 Die Kanada-SagaZwei WeltenKanada 2017( weiterer Ablauf ab 19.30 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:20.55 Die Kanada-SagaLokomotiven und TelegrafenKanada 201721.40 1491 - Amerika vor KolumbusDie ersten MenschenKanada 201722.25 1491 - Amerika vor KolumbusJäger und BauernKanada 201723.05 1491 - Amerika vor KolumbusWissen und MachtKanada 201723.50 1491 - Amerika vor KolumbusVerlorene WeltKanada 20170.35 heute journal1.05 Die Kanada-SagaEigene WegeKanada 20171.45 Die Kanada-SagaErster WeltkriegKanada 20172.30 Die Kanada-SagaAufschwung und KriseKanada 20173.10 Die Kanada-SagaZweiter WeltkriegKanada 20173.50 Die Kanada-SagaKampf um EinheitKanada 20174.35 Die Kanada-SagaErbe und ZukunftKanada 2017Woche 32/19Freitag, 09.08.Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten:6.00 Leschs KosmosTschernobyl: Lehren aus dem Super-Gau?Deutschland 2016"Leschs Kosmos: Feinstaub & Co.: Die Wahrheit über das Risiko"entfällt6.30 Super-GAU Tschernobyl - Sarkophag für die Ewigkeit?7.15 auslandsjournalDeutschland 20197.45 Deutschland-BilanzVon blühenden LandschaftenDeutschland 20198.28 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.30 Deutschland-BilanzEin Land, zwei SeelenDeutschland 2019( weiterer Ablauf ab 9.15 Uhr wie vorgesehen )Woche 33/19Samstag, 10.08.Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten:5.30 Deutschland-BilanzVon blühenden LandschaftenDeutschland 2019"ZDF-History: Henker, Hexen und Vampire - Die Geschichte derUnheimlichen" entfällt6.15 Deutschland-BilanzEin Land, zwei SeelenDeutschland 2019( weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen )Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell