ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 2. Januar 2017

Mainz (ots) -Woche 01/17Dienstag, 03.01.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.20 Wie der Mensch die Welt eroberteVon Afrika in die Welt6.05 Wie der Mensch die Welt eroberteDer Weg nach Australien6.50 Wie der Mensch die Welt eroberteDer Weg nach Asien7.35 Leschs KosmosAuf Droge: Die Sucht in unsDeutschland 20168.05 Leschs KosmosWolf im Schafspelz - Das Böse in unsDeutschland 20158.35 Leschs KosmosDie Konfrontation mit dem FremdenDeutschland 20169.05 Geheimnis MenschAlleine im All?Großbritannien 20149.50 Geheimnis MenschHeimatplanet ErdeGroßbritannien 201410.35 Geheimnis MenschDie ZukunftGroßbritannien 2014(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Beginnzeitkorrekturen:12.50 ZDF-HistoryGeheimes Hollywood - Die dunkle Seite der TraumfabrikDeutschland 201513.30 Im Reich der KuriositätenDie unglaubliche Sammlung des Robert Ripley14.20 Die Macht des Ku-Klux-KlanSchatten über North Carolina15.05 Das Hotel des TodesDer Serienmörder von Chicago15.50 Im Kugelhagel - Die wahre Geschichte von Bonnie und ClydeGroßbritannien 200916.35 Mythos Alcatraz - Die berüchtigte Gefängnisinsel17.20 Geheimnisse der Geschichte - Der andere Abraham LincolnUSA 2009(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Beginnzeitkorrekturen:22.25 Geheimnisse des Kalten KriegesDas letzte GefechtDeutschland 201523.10 ZDF-HistoryReagans geheime KriegerDeutschland 201523.55 ZDF-HistoryGeheimes Hollywood - Die dunkle Seite der TraumfabrikDeutschland 20150.35 Mördern auf der SpurLeiche gesuchtDeutschland 20161.05 Rätselhafte Morde - Profiler im EinsatzDeutschland 20141.50 Geburt eines Serienkillers - Der Fall Dennis NilsenGroßbritannien 20132.35 Bekenntnisse eines SerienkillersBei Gelegenheit MordFrankreich 20113.20 Bekenntnisse eines SerienkillersDer Anhalter-MörderFrankreich 20114.00 Bekenntnisse eines SerienkillersDie mörderischen Spahalski-ZwillingeFrankreich 2011(weiter im Ablauf wie vorgesehen)