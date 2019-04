ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 2. April 2019

Mainz (ots) -Woche 14/19Dienstag, 02.04.Bitte neuen Folgentitel beachten:18.00 Das Brexit-DilemmaTheresa May und das zähe Ringen um den Ausstiegvormals: Theresa May und der zähe Abschied von EuropaMittwoch, 03.04.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 One Strange Rock - Unsere ErdeFluchtmit Will Smith22.25 Terra XFaszination UniversumDer Urknall: Das Rätsel des AnfangsDeutschland 201823.10 Terra XFaszination UniversumEine Frage der ZeitDeutschland 201723.55 Terra XFaszination UniversumOhne LimitDeutschland 20170.35 heute journal1.05 Leschs KosmosLeben auf der SupererdeDeutschland 20181.35 Kosmonauten - Helden im AllSputnik und GagarinGroßbritannien 20142.20 Kosmonauten - Helden im AllDie erste RaumstationGroßbritannien 20143.05 Leschs KosmosSpektakuläre Aussicht - Hausbau auf dem MondDeutschland 20183.35 Leschs KosmosZurück zum Mond - aber warum?Deutschland 20194.05 Geheimnisse der Sowjet-TechnikMondraketen und MonsterfliegerDeutschland 20184.50 Das größte Abenteuer der MenschheitGeheimnisse des Apollo-ProgrammsDeutschland 2015Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell