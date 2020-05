ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 29. Mai 2020

Mainz (ots) -Woche 23/20 Sonntag, 31.05.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.05 heute-show5.40 Abgezockt! - Alexander Falk Deutschland 20206.25 Abgezockt! - Der Hochstapler Jürgen Harksen Deutschland 20197.05 Kriminelle Karrieren Kim Dotcom - König der Raubkopierer Deutschland 20167.50 Die sieben Leben des Elvis Presley Großbritannien 20199.20 ZDF-History Göttinnen der Leinwand Deutschland 20179.53 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress9.55 ZDF-History Deutschland - Deine Werbung Deutschland 201110.35 ZDF-History Deutschland, deine Popmusik Deutschland 201211.25 ZDF-History Deutschland, deine Schlager Deutschland 200912.10 ZDF-History Udo Jürgens - ein Leben für die Musik Deutschland 201712.55 ZDF-History Die zwei Leben des Falco Deutschland 201813.40 ZDF-History Nena - Eine deutsche Legende Deutschland 202014.25 ZDF-History Karl Lagerfeld - Eine deutsche Legende Deutschland 202015.10 ZDF-History Hardy Krüger - Eine deutsche Legende Deutschland 202016.00 ZDF-History Berühmte Tote der Geschichte Deutschland 201616.45 ZDF-History Früher Tod und ewiger Ruhm - Stars, die jung sterben Deutschland 201817.30 ZDF-History Cäsar und Kleopatra - Macht oder Liebe? Deutschland 201818.15 ZDF-History Joséphine - Napoleons große Liebe Deutschland 201819.00 ZDF-History Die Geheimnisse der Kennedy-Frauen Deutschland 2017( weiterer Ablauf ab 19.40 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 ZDF-History Berühmte Tote der Geschichte Deutschland 201622.25 ZDFzeit Mythos Monaco Das Erbe der Grace Kelly Deutschland/Monaco 201923.10 ZDFzeit Prinz Andrew - der Skandal Sex, Lügen und Interviews Großbritannien 201923.55 ZDFzeit Ärger im Buckingham Palast Die Queen und die liebe Familie Deutschland/Großbritannien 20200.35 ZDFzeit Elizabeth II Die ewige Queen Deutschland 20201.20 ZDF-History Klaus Kinski - Weltstar und Tyrann Deutschland 20202.05 ZDF-History Die zwei Leben des Falco Deutschland 2018 2.50 ZDF-History Nena - Eine deutsche Legende Deutschland 20203.35 ZDF-History Deutschland, deine Popmusik Deutschland 20124.20 ZDF-History Deutschland, deine Schlager Deutschland 2009Woche 23/20 Montag, 01.06.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.10 ZDF-History Deutschland - Deine Werbung Deutschland 20115.50 Marilyn Monroe - Mythos auf dem Prüfstand Großbritannien 20156.35 Die Traumfabrik und die Macht Hollywood und die Politik Deutschland 20177.20 Mythen-Jäger Das verschollene Bernsteinzimmer Großbritannien 20118.05 Mythen-Jäger Die geheimnisvolle Goldmine Großbritannien 20148.50 Mythen-Jäger Die Suche nach dem Heiligen Kreuz Deutschland 20129.33 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress9.35 Mythen-Jäger Die Schatzkarte vom Toten Meer Großbritannien 201310.20 Mythen-Jäger Die Mauern von Jericho Großbritannien 201411.10 Mythen-Jäger Die sagenhafte Geschichte von Machu Picchu Großbritannien 201411.55 Mythen-Jäger Der Stab des Mose Großbritannien 201412.40 Die sieben größten Weltwunder der Antike Deutschland 202013.25 Mythen-Jäger Der Kelch von Valencia Großbritannien 201414.10 Mythen-Jäger Das Geheimnis der Maya Großbritannien 201414.55 Mythen-Jäger Der Piratenschatz der Kokos-Insel Großbritannien 2014( weiterer Ablauf ab 15.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Mythen-Jäger Das Rätsel der "Spider Rocks" Großbritannien 201422.25 Mythen-Jäger Der Pfarrer und der Heilige Gral Großbritannien 201423.10 Mythen-Jäger Die Teilung des Roten Meeres Großbritannien 201423.55 Die sieben größten Weltwunder der Antike Deutschland 20200.40 Mythen-Jäger Der Piratenschatz der Kokos-Insel Großbritannien 20141.35 Mythen-Jäger Das verschollene Bernsteinzimmer Großbritannien 20112.10 Mythen-Jäger Der verschollene Buren-Schatz Großbritannien 20132.55 Mythen-Jäger Das verschollene Schiff in der Wüste Großbritannien 20143.35 Mythen-Jäger Das Rätsel der Bundeslade Großbritannien 20124.20 Mythen-Jäger Die Suche nach Sodom Großbritannien 2014Woche 23/20 Dienstag, 02.06.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.05 Mythen-Jäger Die Teilung des Roten Meeres Großbritannien 20145.50 Die sieben größten Weltwunder der Antike Deutschland 20206.35 ZDF-History Alexander der Große - Der Superstar der Antike Deutschland 20187.05 Kriminelle Karrieren Hunter Moore - Der König des Rachepornos Frankreich 20167.50 Kriminelle Karrieren Allen Stanford - Finanzpirat der Karibik Deutschland 20168.33 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress8.35 Kriminelle Karrieren Arjan Roskam - Der König des Cannabishandels Deutschland 20169.20 Kriminelle Karrieren Jordan Belfort - Der Wolf of Wall Street Deutschland 201610.05 Kriminelle Karrieren Wolfgang Beltracchi - Der Meisterfälscher Deutschland 201610.50 Kriminelle Karrieren Kim Dotcom - König der Raubkopierer Deutschland 201611.35 Abgezockt! - Alexander Falk Deutschland 202012.20 Abgezockt! - Der Hochstapler Jürgen Harksen Deutschland 2019( weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 15.50 Größenwahn in Beton Hitlers Riesenhotel an der Ostsee Deutschland 201516.35 Böse Bauten Hitlers Architektur im Schatten der Alpen Deutschland 201617.20 Böse Bauten Hitlers Architektur - Spuren vom Westwall bis zur Autobahn Deutschland 2017( weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 Geheime Unterwelten der SS Wunderwaffen und Verstecke Deutschland 201923.10 ZDFzeit Geheimnisse des Zweiten Weltkriegs Mythos "Alpenfestung" Deutschland 201223.50 ZDF-History Geheimes Deutschland - Rätselhafte Orte der Geschichte Deutschland 20170.35 heute journal1.05 Panzer! Der Erste Weltkrieg Deutschland 20171.50 Panzer! Der Zweite Weltkrieg Deutschland 20172.35 Panzer! Gefecht und Geschäft Deutschland 20173.20 Panzer! Werkzeug der Unterdrückung Deutschland 20174.05 Panzer. Macht. Geschichte. - Ende einer Jahrhundertwaffe? Deutschland 2018