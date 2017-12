ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 29. Dezember 2017

Mainz (ots) -Woche 01/18Samstag, 30.12.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 Das Vermächtnis des Sherlock HolmesDie Anfänge der Forensik22.25 Das Vermächtnis des Sherlock HolmesLogik und Kriminalistik23.10 Dem Tod auf der Spur - Die Männer vom KriminaldauerdienstDeutschland 201723.50 Copwatch - Polizeigewalt im VisierDeutschland 20170.35 Mord unter Studenten - Der Fall Amanda Knox1.20 Knast in den USARaus auf BewährungUSA 20172.05 Knast in den USAIsolationshaft für SchwerverbrecherUSA 20173.35 Überführt - Der Drogendealer Sickmit Joe BauschDeutschland 20174.20 Rätselhafte Morde - Profiler im EinsatzDeutschland 2014Woche 01/18Sonntag, 31.12.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.05 Mördern auf der SpurCold CasesDeutschland 20165.35 Rivalen: Lady Diana und Elizabeth II.Frankreich 20166.20 ZDFzeitZwei Prinzen für die KroneWilliam und Charles von EnglandDeutschland/Großbritannien 20167.05 ZDF-HistoryHarry und Co. - Die Windsors aus der zweiten ReiheDeutschland 20147.50 ZDF-HistoryAuf einmal PrinzessinDeutschland 20168.20 ZDFzeitGlamour, Gold und die LiebeEuropas Königshäuser im VergleichDeutschland 20169.05 ZDFzeitKönigliche Dynastien: Die GrimaldisDeutschland 2016( weiterer Ablauf ab 9.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:11.15 ZDF-HistoryPrinz Philip: Blaues Blut und deutsche WurzelnDeutschland 201411.45 ZDF-HistoryAuf einmal PrinzessinDeutschland 201612.10 ZDFzeitKurs auf die KroneMary und Frederik von DänemarkDeutschland/Dänemark 201612.55 ZDFzeitGlamour, Gold und die LiebeEuropas Königshäuser im VergleichDeutschland 201613.40 Edward VIII. und die NazisMythos und WahrheitDeutschland 201114.25 ZDF-HistoryEnglands große KöniginnenDeutschland 201715.10 ZDF-HistoryEnglands KroneDeutschland 201715.55 ZDF-HistoryEin Date mit den Royals - die Windsors in DeutschlandDeutschland 201216.35 Der Buckingham-Palast - Geheimnisse, Affären, SkandaleFamiliendramenGroßbritannien 201617.20 Der Buckingham-Palast - Geheimnisse, Affären, SkandaleKrieg und FriedenGroßbritannien 201618.05 ZDFzeitElizabeth II. wird 90Die Jahrhundert-KöniginDeutschland/Großbritannien 2016( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:23.10 ZDFzeitZwei Prinzen für die KroneWilliam und Charles von EnglandDeutschland/Großbritannien 201623.55 ZDF-HistoryHarry und Co. - Die Windsors aus der zweiten ReiheDeutschland 20140.40 Edward VIII. und die NazisMythos und WahrheitDeutschland 20111.25 ZDF-HistoryEnglands große KöniginnenDeutschland 20172.05 ZDF-HistoryKaiserkinderDeutschland 20152.50 ZDF-HistoryEnglands große KöniginnenDeutschland 20173.35 ZDF-HistoryEnglands KroneDeutschland 20174.20 ZDFzeitKönigliche Dynastien: Die HabsburgerDeutschland 2014Woche 01/18Montag, 01.01.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.05 ZDFzeitKönigliche Dynastien: Die GlücksburgerDeutschland 20175.50 ZDF-HistoryKrieg der ZeichnerDeutschland 2015( weiterer Ablauf ab 6.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:7.00 Die Jahreschronik des Dritten Reichs1933 bis 1935: GleichschaltungDeutschland 20087.45 Die Jahreschronik des Dritten Reichs1936 bis 1939: Der Weg zum KriegDeutschland 20088.30 Die Jahreschronik des Dritten Reichs1939 bis 1942: Krieg und VernichtungDeutschland 20089.15 Die Jahreschronik des Dritten Reichs1942 bis 1945: Der UntergangDeutschland 200810.00 Die SSHeydrichs Herrschaft10.45 Die SSDer Machtkampf11.25 Die SSHimmlers Wahn12.10 Die SSTotenkopf12.55 Die SSDie Waffen-SS13.40 Die SSMythos Odessa14.20 Böse BautenHitlers Architektur - Eine Spurensuche in BerlinDeutschland 201315.05 Böse BautenHitlers Architektur im Schatten der AlpenDeutschland 201615.50 Böse BautenHitlers Architektur - Spurensuche in München und NürnbergDeutschland 201516.35 Böse BautenHitlers Architektur - Spuren vom Westwall bis zur AutobahnDeutschland 201717.20 Hitler privat - Das Leben des DiktatorsDer KünstlerDeutschland 201018.05 Hitler privat - Das Leben des DiktatorsDer SoldatDeutschland 201018.50 Hitler privat - Das Leben des DiktatorsDer "Führer"Deutschland 2010( weiterer Ablauf ab 19.30 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:22.25 Die Jahreschronik des Dritten Reichs1936 bis 1939: Der Weg zum KriegDeutschland 200823.10 Die Jahreschronik des Dritten Reichs1939 bis 1942: Krieg und VernichtungDeutschland 200823.55 Die Jahreschronik des Dritten Reichs1942 bis 1945: Der UntergangDeutschland 20080.40 Die SSHeydrichs Herrschaft1.25 Die SSDer Machtkampf2.10 Die SSHimmlers Wahn2.50 Die SSTotenkopf3.35 Die SSDie Waffen-SS4.20 Die SSMythos OdessaWoche 01/18Dienstag, 02.01.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.05 ZDF-HistoryHitlers Geheimwaffenchef - Auf den Spuren von Hans KammlerDeutschland 20145.35 Böse BautenHitlers Architektur - Eine Spurensuche in BerlinDeutschland 20136.20 Böse BautenHitlers Architektur im Schatten der AlpenDeutschland 20167.05 Böse BautenHitlers Architektur - Spurensuche in München und NürnbergDeutschland 20157.50 Böse BautenHitlers Architektur - Spuren vom Westwall bis zur AutobahnDeutschland 20178.32 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.35 Hitler privat - Das Leben des DiktatorsDer KünstlerDeutschland 20109.20 Hitler privat - Das Leben des DiktatorsDer SoldatDeutschland 201010.05 Hitler privat - Das Leben des DiktatorsDer "Führer"Deutschland 201010.50 Hitler privat - Das Leben des DiktatorsDer KriegsherrDeutschland 201011.35 Mythen-JägerDas verschollene Schiff in der WüsteGroßbritannien 2014( weiterer Ablauf ab 12.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:13.50 Hexenwahn - Die DokumentationDeutschland 2014( weiterer Ablauf ab 14.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 Geheimnisse der KircheDie Nägel von GolgathaNeuseeland 201522.25 Geheimnisse der KircheRätsel um MariaNeuseeland 201523.10 Geheimnisse der KircheTod am KreuzNeuseeland 201523.50 Geheimnisse der KircheWar Jesus verheiratet?Neuseeland 20150.35 heute-journal1.05 Mythen-JägerDer Pfarrer und der Heilige GralGroßbritannien 20141.50 Mythen-JägerDie geheimnisvolle GoldmineGroßbritannien 20142.35 Mythen-JägerDas verschollene BernsteinzimmerGroßbritannien 20113.20 Mythen-JägerHimmlers Suche nach AtlantisGroßbritannien 20134.00 Mythen-JägerDas Nazi-Geheimnis vom ToplitzseeGroßbritannien 2014( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell