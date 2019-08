ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 29. August 2019

Mainz (ots) -Woche 35/19Freitag, 30.08.Bitte Programmänderungen, neue Beginnzeiten und Beginnzeitkorrekturenbeachten:Beginnzeitkorrekturen:8.05 Frontal 218.50 auslandsjournal9.15 MörderjagdDie Sklavenhalter10.05 Ausgebeutet und misshandelt - Großbritanniens neue Sklaven10.50 Amerikas neue Sklaven - Menschenhandel in den USAUSA 201811.35 Geheimes KatarEin Emirat auf WM-KursDeutschland 201812.20 auslandsjournal - die dokuKampf um KaschmirIndien/Pakistan 201913.10 Katastrophen, die Geschichte machtenDie VarusschlachtKanada 201313.50 Katastrophen, die Geschichte machtenDer Hurrikan von GalvestonKanada 201314.35 Katastrophen, die Geschichte machtenDas Erdbeben von LissabonKanada 201315.20 Katastrophen, die Geschichte machtenDas große Erdbeben von KantoKanada 2013(weiter im Ablauf)Neue Beginnzeiten und Beginnzeitkorrekturen:22.25 Time Scanners: Geheimnisse in 3DDie PyramidenGroßbritannien 201723.10 Das unsichtbare Kairo - Geheimnisvolle UnterweltGroßbritannien 201823.55 Das unsichtbare Istanbul - Geheimnisvolle UnterweltGroßbritannien 20180.35 heute journal1.05 Mysterien des WeltallsDas Waffen-VirusMit Morgan FreemanUSA 20161.45 Mysterien des WeltallsDie verborgene MachtMit Morgan FreemanUSA 20162.25 Mysterien des WeltallsDie Erde nimmt ihre Wunder zurückMit Morgan FreemanUSA 20163.05 Mysterien des WeltallsDas ewige LebenMit Morgan FreemanUSA 20163.45 Mysterien des WeltallsJeder Mensch ist ein GenieMit Morgan FreemanUSA 20164.25 Mysterien des WeltallsMann? Frau? Oder beides?Mit Morgan FreemanUSA 2016(weiter im Ablauf)Woche 36/19Samstag, 31.08.Bitte Programmänderung und neue Beginnzeit beachten:5.05 Leschs KosmosMythos GeschlechtWas Männer und Frauen wirklich unterscheidetDeutschland 20185.35 MörderjagdDie Sklavenhalter(weiter im Ablauf)Donnerstag, 05.09.Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten:18.15 Leschs KosmosFürchtet Euch! Was die Angst mit uns machtDeutschland 201818.45 Migration - Die Welt auf Wanderschaft19.30 ZDFzeitDeutschland und die FlüchtlingeDie große Bürgermeister-BilanzDeutschland 2019Chemnitz - Ein Mord, der Mob und die Stadt - um 19.45 Uhr -entfällt!Donnerstag, 12.09.Bitte Programmänderungen beachten:12.00 Chemnitz - Ein Mord, der Mob und die StadtDeutschland 2019Deutschland, Deine Ämter - um 12.00 Uhr - entfällt!(weiter im Ablauf)Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell