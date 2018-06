ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 28. Juni 2018

Mainz (ots) -Woche 26/18Freitag, 29.06.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.10 Tödliche Rennen - Viel PS und keine Skrupel5.55 Tatort TelefonBei Anruf AbzockeDeutschland 20176.40 Falsche Versprechen?So lassen wir uns manipulierenDeutschland 20187.25 Der EnkeltrickDas organisierte Verbrechen am TelefonDeutschland 20178.08 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.10 Miami SWAT - Spezialeinheit auf VerbrecherjagdFrankreich 20178.55 ZDF.reportageDer AustauschcopEin US-Polizist in HamburgDeutschland 20179.30 Tödliches Spiel - Amerikas Waffen in Kinderhand10.15 Cops außer KontrolleAmerikas Kampf gegen PolizeigewaltUSA 201611.00 Crime and JusticeAmerikas Krieg gegen die DrogenDeutschland 201711.45 Crime and Justice - Amerika hinter GitternDeutschland 201712.30 Hard Time - Knast in VegasKriminelle GeschäfteUSA 201213.15 Hexenwahn - Die DokumentationDeutschland 201413.45 Momente der Geschichte IIGroße Gestalten: Von Hermann dem Cherusker bis Karl IV.Deutschland 201514.30 Momente der Geschichte IIGroße Gestalten: Von Heinrich IV. bis Otto von BismarckDeutschland 201715.15 Momente der Geschichte IIEntscheidende SchlachtenDeutschland 201516.00 Momente der Geschichte IIWendepunkte - Von Chlodwig bis zum Manifest der BauernDeutschland 201516.45 Momente der Geschichte IIWendepunkte: Vom Fenstersturz bis zum KaiserreichDeutschland 201517.35 Momente der Geschichte IIDie Welt des Mittelalters: Von Rittern, Burgen und HexenDeutschland 201518.20 Momente der Geschichte IIDie Welt des Mittelalters: Von Minnesang zu ReformationDeutschland 201719.05 ZDF-HistoryRoms Rache - Die Schlacht im HarzDeutschland 201119.35 ZDF-HistoryDie Macht der GeheimbündeDeutschland 2015( weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 ZDF-HistoryDie großen Rätsel der ArchäologieDeutschland 201222.25 ZDF-History"Lost Places" - Verlorene Orte der GeschichteDeutschland 201323.10 ZDF-HistoryDie großen Mauern der GeschichteDeutschland 201523.55 ZDF-HistoryDie dunklen Geheimnisse des VatikansDeutschland 20180.40 heute journal1.10 Terra XTatort MatterhornDeutschland 20151.55 Terra XMarco Polo - Entdecker oder Lügner?Deutschland 20152.35 Momente der Geschichte IIGroße Gestalten: Von Heinrich IV. bis Otto von BismarckDeutschland 20173.20 Momente der Geschichte IIEntscheidende SchlachtenDeutschland 20154.05 Momente der Geschichte IIWendepunkte - Von Chlodwig bis zum Manifest der BauernDeutschland 20154.50 Momente der Geschichte IIWendepunkte: Vom Fenstersturz bis zum KaiserreichDeutschland 2015Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell