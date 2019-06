ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 27. Juni 2019

Mainz (ots) -Woche 26/19Freitag, 28.06.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:6.55 Terra XGoldrausch am YukonDeutschland/Kanada 20117.40 Mythen-JägerDie geheimnisvolle GoldmineGroßbritannien 20148.23 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.25 auslandsjournalDeutschland 20198.55 Chinas unaufhaltsamer Aufstieg - Die Welt des Xi JinpingChina 201810.10 Dokumentarfilm in ZDFinfoOperation Yellow BirdDie Geheimdienste und der Tian'anmen-Aufstand( weiterer Ablauf ab 11.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:20.55 Terra XDeutschlands Supergrabungen (2)Deutschland 201221.40 ZDF-HistoryGeheime Welten - Expedition in den UntergrundDeutschland 201022.25 Das unsichtbare Kairo - Geheimnisvolle UnterweltGroßbritannien 201823.05 Das unsichtbare Rom - Geheimnisvolle UnterweltGroßbritannien 201423.50 Das unsichtbare Venedig - Hinter den FassadenGroßbritannien 20160.35 Venedig am Limit - Zwischen Schönheit und TourismusDeutschland 20171.05 Terra XMammuts - Stars der EiszeitDeutschland 20141.50 Terra XLeben auf dem VulkanDeutschland 20142.35 Der Rhein - Strom der Geschichte4.00 Extreme der TiefseeEisige AbgründeDeutschland 2018( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell