ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 27. Juli 2018

Mainz (ots) -Woche 31/18Samstag, 28.07.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.20 Arte: REIm Mekka des RapDer Sound der Banlieues5.50 Jerusalem - ewiger Kampf um die Heilige StadtDeutschland 20186.35 Ewiger AufruhrDie Geschichte des Nahostkonflikts7.25 ZDF-HistoryOsama bin Laden - die privaten Papiere des TerrorfürstenDeutschland 20168.10 Der Kalif des Terrors - Abu Bakr al-Baghdadi8.50 Die Terrormiliz - Der Aufstieg des IS9.52 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress9.55 Deutsche beim IS - Verzweifelte Eltern, verlorene Kinder10.20 ZDF.reportageAlles koscher?Deutsche Juden verstehen ihr Land nicht mehrDeutschland 201810.55 Ermittler!Im Dunkel der Nacht11.25 Dem Verbrechen auf der SpurDer Faktor BlutGroßbritannien 201112.10 Dem Verbrechen auf der SpurDie DNA-RevolutionGroßbritannien 201112.55 Dem Verbrechen auf der SpurZähne sprechen BändeGroßbritannien 201113.40 Dem Verbrechen auf der SpurDie Lupe des Sherlock HolmesGroßbritannien 201114.25 Dem Verbrechen auf der SpurEine Frage der SchriftGroßbritannien 201115.10 Murder Maps - Geheimnisvolle VerbrechenDie Whitechapel-MordeGroßbritannien 201715.55 Murder Maps - Geheimnisvolle VerbrechenDer Badewannen-MörderGroßbritannien 201716.35 Aufgeklärt - Spektakuläre KriminalfälleDie Lust am Töten: Jürgen BartschDeutschland 201617.25 Aufgeklärt - Spektakuläre KriminalfälleWenn Frauen töten: Marianne BachmeierDeutschland 201618.05 In Satans AuftragDer Serienkiller Adolfo Constanzo18.50 Murder Maps - Geheimnisvolle VerbrechenDas Grauen an der ThemseGroßbritannien 201719.35 Murder Maps - Geheimnisvolle VerbrechenDer Giftmörder von CamdenGroßbritannien 2017( weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:22.25 Giftmördern auf der Spur - Siegeszug der Gerichtsmedizin23.55 Dem Verbrechen auf der SpurEin tödlicher CocktailGroßbritannien 20110.40 Dem Verbrechen auf der SpurDer Faktor BlutGroßbritannien 20111.25 Dem Verbrechen auf der SpurDie DNA-RevolutionGroßbritannien 20112.10 Dem Verbrechen auf der SpurZähne sprechen BändeGroßbritannien 20112.50 Dem Verbrechen auf der SpurDie Lupe des Sherlock HolmesGroßbritannien 20113.35 Amok! - Das Innenleben der TäterDeutschland 20174.20 Mysteriöse Kriminalfälle der DDRIm Fadenkreuz der StasiDeutschland 2017Woche 31/18Sonntag, 29.07.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.05 Mördern auf der SpurVerschwundene LeichenDeutschland 20165.35 Kriminelle KarrierenMargaret McDonald - Sex als GeschäftDeutschland 20166.20 Kriminelle KarrierenHunter Moore - Der König des RachepornosFrankreich 20167.05 Hightech-Gangster - Superblüten und Bankraub onlineDeutschland 2018( weiterer Ablauf ab 7.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:9.50 Jerusalem - ewiger Kampf um die Heilige StadtDeutschland 2018( weiterer Ablauf ab 10.30 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:15.50 Burgen - Monumente der MachtChâteau Gaillard16.35 Burgen - Monumente der MachtConwy Castle17.20 Burgen - Monumente der MachtDover Castle18.05 Burgen - Monumente der MachtKrak des Chevaliers18.50 Burgen - Monumente der MachtMaurenfestung Gibralfaro( weiterer Ablauf ab 19.30Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:22.25 Rätselhafte GeschichteDer Mann in der eisernen MaskeGroßbritannien 201523.10 Rätselhafte GeschichteDie Welt der VampireGroßbritannien 201523.55 Rätselhafte GeschichteDer wahre König ArtusGroßbritannien 20150.40 Burgen - Monumente der MachtChâteau Gaillard1.20 Burgen - Monumente der MachtConwy Castle2.05 Burgen - Monumente der MachtDover Castle2.50 Burgen - Monumente der MachtKrak des Chevaliers3.35 Burgen - Monumente der MachtMaurenfestung Gibralfaro4.20 Burgen - Monumente der MachtOrdensfestung MarienburgWoche 31/18Montag, 30.07.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:9.20 Dem Verbrechen auf der SpurZähne sprechen BändeGroßbritannien 201110.05 Murder Maps - Geheimnisvolle VerbrechenDas Grauen an der ThemseGroßbritannien 2017( weiterer Ablauf ab 10.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:17.20 Kindheit im Dritten ReichTrauma und Verdrängung18.05 Hitlers Reich privatIn unbekannten FilmenDeutschland 2016( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 Böse BautenHitlers Architektur - Spurensuche in München und NürnbergDeutschland 201522.25 Böse BautenHitlers Architektur - Eine Spurensuche in BerlinDeutschland 201323.10 Die Geheimprojekte der NazisDeutschland 201723.55 Projekt Natter - Hitlers letzte WunderwaffeDeutschland 20130.35 heute journal1.10 Geheimnisse des "Dritten Reichs"Himmlers MachtDeutschland 20111.45 Geheimnisse des "Dritten Reichs"Speers TäuschungDeutschland 20112.30 Geheimnisse des "Dritten Reichs"Hitler und die FrauenDeutschland 20113.15 Geheimnisse des "Dritten Reichs"Rommel - Mythos und WahrheitDeutschland 20113.55 Geheimnisse des "Dritten Reichs"Hitlers FamilieDeutschland 20114.40 Geheimnisse des "Dritten Reichs"Hitler und das GeldDeutschland 2011Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell