ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 27. Januar 2017

Mainz (ots) -Woche 05/17Samstag, 28.01.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.35 Kriminelle KarrierenWolfgang Beltracchi - Der MeisterfälscherDeutschland 20166.20 Kriminelle KarrierenJordan Belfort - Der Wolf of Wall StreetDeutschland 20167.05 Kriminelle KarrierenArjan Roskam - Der König des CannabishandelsDeutschland 2016( weiterer Ablauf ab 7.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:8.35 Überführt - Der Zuhälter Andreas Marquardtmit Joe BauschDeutschland 2016( weiterer Ablauf ab 9.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:10.03 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress10.05 ZDFzoomAlles nur Lüge?Wie im Netz getäuscht wirdDeutschland 201610.35 Terra XGoldrausch am YukonDeutschland/Kanada 2011( weiterer Ablauf ab 11.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:15.50 Mythen-JägerDie Teilung des Roten MeeresGroßbritannien 201416.35 Mythen-JägerDas Rätsel um Salomos TempelGroßbritannien 201417.20 Mythen-JägerDie zehn PlagenGroßbritannien 201418.05 Mythen-JägerDer verlorene Stamm IsraelsGroßbritannien 2014( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen )Woche 05/17Sonntag, 29.01.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:6.15 Mördern auf der SpurWenn Frauen mordenDeutschland 20166.45 The Wanted - Auf VerbrecherjagdEinsatz rund um die UhrGroßbritannien 2015( weiterer Ablauf ab 7.25 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:8.10 Mördern auf der SpurDer SerienkillerDeutschland 20168.40 Mördern auf der SpurLeiche gesuchtDeutschland 20169.10 37°Mord im ParadiesWenn die Traumreise zum Albtraum wirdDeutschland 20159.38 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress9.40 Mördern auf der SpurTriebtäter in DeutschlandDeutschland 201610.10 Verschwörungstheorien- Leben im Wahn10.55 Verschwörungstheorien auf dem Vormarsch11.40 Überfall auf Großbritannien - Die geheimen Kriegspläne12.20 Geheimnisse der Geschichte: Area 5113.10 American Terrorist - Vom Versagen der GeheimdiensteUSA 2015( weiterer Ablauf ab 14.30 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:15.05 ZDF-HistoryOsama bin Laden - die privaten Papiere des TerrorfürstenDeutschland 201615.50 Die geheime Geschichte des IS - Amerikas Fehler in NahostUSA 201616.35 ZDF-History9/11 - Flucht aus der Todeszone17.20 Verschwörung auf dem PrüfstandDie 9/11-Experimente18.50 Whistleblower - Der Preis der WahrheitDeutschland 2016( weiterer Ablauf ab 19.30 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:22.30 ZDFzeitVorsicht Verschwörung!Offizielle Wahrheiten und was wirklich dahinter stecktDeutschland 201223.05 ZDFzeitVerschwörung gegen die Freiheit (1)Big Brother und seine HelferDeutschland 201423.50 ZDFzoomVerschwörung gegen die Freiheit (2)Big Brother im Weißen HausDeutschland 20140.35 Verschwörungstheorien auf dem Vormarsch( weiterer Ablauf ab 1.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:2.00 American Terrorist - Vom Versagen der GeheimdiensteUSA 20153.25 Die Bin Laden-VerschwörungWie starb der Top-Terrorist wirklich?3.55 ZDF-HistoryOsama bin Laden - die privaten Papiere des TerrorfürstenDeutschland 20164.40 Whistleblower - Der Preis der WahrheitDeutschland 2016Woche 05/17Montag, 30.01.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.25 15 Minutes of Fame: Confused Travolta / Evolution der GIFsDeutschland 20165.35 Verschwörung auf dem PrüfstandDie 9/11-Experimente7.05 ZDF-HistoryDeutschland, deine Fußball-HeldenDeutschland 20127.50 ZDF-HistoryDeutschland, deine Schlager8.33 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.35 ZDF-HistoryRosenkriege - Wenn aus Liebe Hass wirdDeutschland 20129.20 ZDF-HistoryBerühmte Tote der GeschichteDeutschland 201610.03 heute Xpress10.05 ZDF-HistoryDie sieben größten Lügen der GeschichteDeutschland 201110.50 ZDF-HistoryDie großen Flüche der GeschichteDeutschland 201211.35 ZDF-HistoryDie großen Mauern der GeschichteDeutschland 2015( weiterer Ablauf ab 12.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:13.05 Die Akte MenschWie viel Steinzeit steckt in uns?Deutschland 201513.50 Der Neandertaler-Code - Rätselhafte Urzeitjäger14.35 Unsere geheimen Vorfahren - Der Fisch in uns15.20 Unsere geheimen Vorfahren - Das Reptil in uns16.05 Unsere geheimen Vorfahren - Der Affe in uns16.50 Leschs KosmosFleischeslust - Genuss ohne Reue?Deutschland 201617.20 Leschs KosmosMahlzeit! Die Macht der ManipulationDeutschland 2015( weiterer Ablauf ab 17.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:21.40 Geheimnis MenschAlleine im All?Großbritannien 2014( weiterer Ablauf ab 22.25 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:0.35 Leschs KosmosDie Heilkraft der WunderDeutschland 2015( weiterer Ablauf ab 1.05 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:3.15 Aufgedeckt: Geheimnisse des AltertumsDie Heilige LanzeGroßbritannien 2014( weiterer Ablauf ab 3.55 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:4.40 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDie Kupferrolle vom Toten MeerGroßbritannien 2016Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell