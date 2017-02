ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 27. Februar 2017

Mainz (ots) -Woche 09/17Montag, 27.02.Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten:1.00 Tödliche Rennen - Viel PS und keine Skrupel1.45 Terra XFaszination UniversumAsteroiden: Die letzte ChanceDeutschland 20162.30 Terra XFaszination UniversumAliens: Der erste KontaktDeutschland 20163.10 Terra XFaszination UniversumDas Geheimnis der FinsternisDeutschland 20153.55 Terra XFaszination UniversumIm Bann des LichtsDeutschland 2015"Geheimnisse des Universums: Galaktische Giganten" entfällt( weiterer Ablauf ab 4.35 Uhr wie vorgesehen )Woche 09/17Dienstag, 28.02.Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:7.20 Leschs KosmosLiebe - das Märchen von der freien WahlDeutschland 2016( weiterer Ablauf ab 7.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:8.18 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.20 Hubble in NotWie rettet man ein Weltraum-Teleskop?( weiterer Ablauf ab 9.00 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:2.35 Nachtwölfe - Russlands Rockerbanden3.20 Russische Neo-Nazis4.05 ZDFzoomPutins Kalter KriegEin russischer Spion packt ausDeutschland 2017( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )Woche 09/17Freitag, 03.03.Bitte Programmänderung beachten:5.30 Die Australien-SagaUreinwohner und Sträflinge"Die Australien-Saga: Kumpel und Konstrukteure" entfällt6.15 Die Australien-SagaGoldgräber und Rebellen"Die Australien-Saga: Surfer und Erfinder" entfällt( weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen )Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten:8.00 auslandsjournal spezialDer Trump-Effekt - Wie der neue Präsident die USA verändertDeutschland/USA 2017"Wie der Mensch die Welt eroberte: Der Weg nach Europa" entfällt8.30 ZDF-HistoryGeliebt, gehasst, gefürchtet -Die US-Präsidenten und die DeutschenDeutschland 2016"auslandsjournal" um 8.45 Uhr entfällt9.15 Die geheime Geschichte des IS - Amerikas Fehler in NahostUSA 2016"Bashar al-Assad - der nützliche Tyrann" entfällt10.00 Terror in EuropaChronik der islamistischen AnschlägeUSA 201610.45 Krieg gegen den ISDie Welt und der islamistische TerrorUSA 201612.15 Sabrinas Weg in den Dschihad - Verführt vom IS12.45 Die Australien-SagaUreinwohner und Sträflinge"Leschs Kosmos: Die Konfrontation mit dem Fremden" um 13.00 Uhrentfällt13.30 Die Australien-SagaGoldgräber und Rebellen14.15 Die Australien-SagaBanditen und Arbeiter15.00 Die Australien-SagaSoldaten und Pioniere15.45 Die Australien-SagaKumpel und Konstrukteure( weiterer Ablauf ab 16.30 Uhr wie vorgesehen )Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell